Germania-Spagna. Mondiale Femminile, Gruppo B. Alle ore 18 va in scena la partita più interessante della 2.a giornata della rassegna iridata di Francia 2019, infatti allo ‘Stade du Hainaut’ di Valenciennes la Germania del c.t Martina Voss-Tecklenburg sfida la Spagna del c.t Jorge Villa. Entrambe le nazionali hanno iniziato bene il proprio cammino in questo Mondiale femminile, le calciatrici tedesche hanno battuto 1-0 la Cina nella gara d’esordio che si è giocata a Rennes; mentre le calciatrici iberiche si sono liberate 3-1 del Sudafrica a Le Havre. Germania e Spagna hanno tre punti in classifica e sono le due serie candidate a giocarsi i primi due posti, l’altra gara del girone è Sudafrica-Cina ed è in programma domani alle ore 21 al ‘Parco dei Principi’ di Parigi. Quest’oggi oltre a Germania-Spagna alle ore 18 , alle 15 si gioca Nigeria-Corea del Sud, mentre alle 21 tocca a Francia-Norvegia, queste due gare riguardano il Gruppo A. Mondiale Femminile che vede ai nastri di partenza 24 nazionali suddivise in 6 gironi da 4 squadre, passano agli ottavi le primi due di ciascun girone più le quattro migliori terze. Germania-Spagna sarà diretta dalla sig.ra ucraina Kateryna Monzul.

Germania-Spagna, le probabili formazioni. QUI GERMANIA- Il c.t Voss-Tecklenburg per la sfida contro le iberiche è intenzionato a schierare il 4-5-1 con Schul tra i pali; linea a 4 difensiva composta da Hendrich, Hegering, Doorsoun e Faißt; sulle corsie laterali agiranno Huth e Gwinn, mentre il trio di centrocampo sarà formato da Marozsan, Leupolz e Dabritz; l’unica punta sarà Popp. QUI SPAGNA- Il c.t Villa risponderà con il 4-3-3 con Panos in porta; i terzini saranno Torrejon e Corredera, al centro della difesa spazio a Hernandez e Leon; in mediana agiranno Bonmati, Torrecilla e Putellas; mentre nel tridente offensivo spazio a Garcia, Hermoso e Mariona.



Germania (4-5-1): Schult; Hendrich, Hegering, Doorsoun, Faißt; Huth, Marozsan, Leupolz, Dabritz, Gwinn; Popp. All. Voss-Tecklenburg.

Spagna (4-3-3): Panos; Torrejon, Hernandez, Leon, Corredera; Bonmati, Torrecilla, Putellas; Garcia, Hermoso, Mariona. All. Villa.

Germania-Spagna, come seguire il match in tv e streaming

Germania-Spagna, info diretta tv e streaming. Questo incontro del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. Il match non sarà trasmesso in chiaro, infatti la Rai per questo Mondiale Femminile trasmetterà solo 15 gare, incluse tutte le partite dell’Italia. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv