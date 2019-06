Ghana-Benin. Alle ore 22, ora italiana ed egiziana. all ‘Ismaila Stadium’ di Ismaila il Ghana del c.t James Kwesi Appiah sfida il Benin del c.t Michel Dussuyer, per la 1.a giornata del Gruppo F della Coppa d’Africa, il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Fanno parte di questo girone anche il Camerun e la Guinea-Bisseau. Le ‘Black Stars’ giungono a questa Coppa d’Africa per l’8.a volta consecutiva ma non hanno mai vinto il trofeo, il massimo risultato è il secondo posto, giunto per ben 2 volte. I calciatori del Benin vengono soprannominati ‘Gli Scoiattoli’ e hanno preso parte alla competizione continentale per ben 3 volte senza mai riuscire a superare la fase a gironi. La Coppa d’ Africa si sta giocando in Egitto ed è la 1.a edizione a 24 squadre suddivise in 6 gironi da 4. Secondo il regolamento di questa Coppa d’Africa, accedono agli ottavi di finale la 1.a e la 2.a per ogni girone più le quattro migliori terze, dunque in questo Gruppo F si giocano il posto come migliore terza il Benin e la Guinea-Bisseau. Ghana-Benin sarà arbitrata dal signor Youssef Essrayri della Tunisia.

Ghana-Benin, le probabili formazioni. QUI GHANA- Il c.t Appiah si affiderà al 4-4-2 con Ofori tra i pali; Kasim, Asamoah, Agbenyenu e Yiadom formeranno la linea difensiva; a centrocampo spazio a Boye, Thomas, Atsu e Jordan Ayew; in attacco giocheranno Andre Ayew e Gyan. QUI BENIN– Il c.t Dussuyer risponderà con un più coperto 5-4-1 con Farnolle in porta; in difesa giocheranno Baraze, Adilehou, Adenon, Verdon e Kiki; a centrocampo spazio a Soukou, Adeoti, Mama e Potè; il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle del bomber Mounie.

Ghana (4-4-2): Ofori; Kasim, Asamoah, Agbenyenu, Yiadom; Boye, Thomas, Atsu, Jordan Ayew; Andre Ayew, Gyan. All. Appiah.

Benin (5-4-1): Farnolle; Baraze, Adilehou, Adenon, Verdon, Kiki; Soukou, Adeoti, Mama, Pote; Mounie. All. Dussuyer.

Ghana-Benin, come seguire il match in tv e streaming

Ghana-Benin, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 22, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro della 1.a giornata del Gruppo F della Coppa d’Africa scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Ghana-Benin, i precedenti. L’ultimo precedente tra le due squadre risale all’ Amichevole Internazionale del 25 maggio del 2017, in quell’occasione l’incontro si concluse 1-1. L’ultima vittoria del Ghana contro il Benin risale al 29 marzo del 2009 in occasione delle Qualificazioni ai Mondiali di Sudafrica 2010, match terminato 1-0. Con lo stesso punteggio l’ultima vittoria del Benin datata 11 ottobre del 2009 sempre per le Qualificazioni ai Mondiali del 2010.