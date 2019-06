Giamaica-Italia Femminile, le azzurre per gli ottavi. Seconda giornata della fase a gironi del campionato del Mondo di Calcio Femminile. Alle ore 18, allo stadio Auguste Delaune di Reims, scenderanno in campo l’Italia di Milena Bertolini e la Giamaica di Hue Menzies. Le azzurre hanno vinto il match d’esordio nel Girone C di questi Mondiali Femminili, 2-1 in rimonta contro l’Australia. Sconfitte invece per la Giamaica, 0-3 contro il Brasile. Ieri si è disputato un altro match di questo raggruppamento: l’Australia ha sconfitto il Brasile per 3-2. Le oceaniche quindi hanno agganciato le sudamericane a quota 3 punti. Vincendo oggi le azzurre sarebbero in pratica già qualificate per gli ottavi di finale di questa rassegna iridata di calcio femminile.

Giamaica-Italia Femminile, le probabili formazioni. QUI GIAMAICA – dopo le tre reti prese con il Brasile, la Giamaica dovrebbe schierarsi con un prudente 4-2-3-1 con Williams e Carter esterne e Brown dietro la punta Shaw. QUI ITALIA – Bertolini invece dovrebbe confermare quasi tutto l’undici che ha battuto l’Australia, l’unico dubbio potrebbe riguardare il ruolo di punta centrale con Sabatino che potrebbe scalzare Mauro. La forza della squadra azzurra è comunque la spinta dei terzini Bergamaschi e Guagni, ma soprattutto la capacità di svariare di Bonansea che, assieme a Girelli, si può considerare la top player della squadra. (Fonte: quotidiano.net).

Giamaica-Italia Femminile, come seguire il match in tv e streaming

Giamaica-Italia Femminile, info tv e streaming. Come tutto il Campionato Mondiale Femminile di calcio anche il match odierno delle azzurre potrà essere seguito su Sky. In particolare Giamaica-Italia Femminile sarà trasmessa su Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). Il match potrà essere seguito anche in chiaro sulla Rai, in particolare su Rai 2. Non solo tv, Giamaica-Italia Femminile si potrà seguire anche attraverso Sky Go: il servizio gratuito per gli abbonati Sky fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Anche Raiplay.it, sito ufficiale della Rai, offrirà la partita in modo totalmente gratuito. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18. Dopo l’impegno di oggi l’Italia Femminile tornerà in campo il prossimo 18 giugno, contro il Brasile.