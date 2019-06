Attenta Juve, il Real è su Pogba

Dopo un triennio costellato di successi europei, il Real Madrid ha iniziato a perdere colpi, i tifosi sono ben abituati e chiedono una mossa alla dirigenza. Ecco quindi che Zinedine Zidane è ritornato sulla panchina dei Blancos, perchè il suo nome fa rima con Champions League, con successo. Il tecnico francese si è trovato con una rosa di 36 giocatori che occorre sfoltire e, successivamente, migliorare. Uno dei nomi che si è fatti in questa prospettiva è Paul Pogba. Il campione del mondo è ormai alla fine della sua avventura con il Manchester United, lo ha fatto ben capire parlando della necessità di una nuova esperienza. Queste dichiarazioni di certo non lo hanno fatto amare nello spogliatoio inglese, che oramai gli ha già detto addio. Pogba non si è sempre espresso al meglio in Inghilterra e ora è uno dei pezzi pregiati del mercato. Uno come lui può fare comodo a tutte le big europee, ma non tutte se lo possono permettere. Il Real Madrid è una di queste, infatti, sempre dopo le cessioni, per Florentino Perez mettere sul piatto 100/120 milioni per il classe ’93 non sarebbe un problema e potrebbe regalare un nuovo galacticos al suo pupillo Zidane. Un altra possibile destinazione per Pogba è la Juvetus. I bianconeri sembrano essere sull’orlo di una rivoluzione per regalare a Sarri la rosa migliore possibile e il nome del grande ex è di sicuro stato fatto da Paratici in qualche summit di mercato. Paul ha avuto il suo momento di massimo splendore e, probabilmente, beneficerebbe di questo passaggio. Pero, va detto, per le logiche del mercato sarebbe una operazione pazzesca; un giocatore preso a zero dalla Juve (proprio dallo United), rivenduto ai Reds per più di 100 milioni e che ora dovrebbe tornare per una cifra addirittura superiore. Sembra più plausibile un passaggio del francese a Madrid, alla corte di Zidane, dove potrebbe essere il trascinatore di un centrocampo che necessita di una svegliata, dopo un paio di stagioni grigie e dove, di fatto, Paul avrebbe davvero una nuova esperienza. Il Real è su Pogba, la spunterà?