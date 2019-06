La Roma è vicina ad ufficializzare la prima cessione del mercato estivo: Stephan El Shaarawy. Il nuovo direttore sportivo non ha perso tempo, e sta tentando di far tornare i conti. E’ Angelo Mangiante di Sky a dare i primi dati sul calciomercato. Con un tweet infatti annuncia i dettagli della trattativa che vede il trasferimento di El Shaarawy allo Shangai. Il tweet suona così : ” 248 milioni netti d’ingaggio in tre anni. Offerta ufficiale. È quanto guadagnerebbe El Shaarawy in Cina allo Shanghai. La Roma chiede 20 milioni per venderlo (come per Dzeko) e aspetta il rilancio dei cinesi”.

Uno stipendio da urlo

Lo Shangai Shenhua sarebbe pronto ad offrire al giocatore uno stipendio di 16 milioni a stagione per tre anni. Inizialmente alla Roma vengono offerti 10 milioni, ma non accetta sotto i 20: queste le condizioni. Il fratello procuratore, Manuel El Shaarawy, chiede garanzie sull’ingaggio, anche a rischio di rinunciare all’Europeo 2020. El Shaarawy va comunque in scadenza tra un anno e chiedere di piu’ non è davvero possibile. Infatti la richiesta iniziale alla Roma era di 4 milioni netti mentre l’offerta arrivata è 3 compresi i premi.

La rivoluzione della Roma

Come riporta il quotidiano Il Tempo saranno numerosi gli addi di quest’anno e anche dolorosi. Ecco quindi alcuni dei nomi da cui i romanisti dovranno staccarsi: Dzeko, Manolas , El Shaarawy in aggiunta a De Rossi ma anche in vista Zaniolo e Luca Pellegrini. Manolas ha praticamente chiuso la trattativa col Napoli che comprende la contropartita Diawara. Il centrocampista africano dovrebbe essere valutato intorno ai 16 milioni. Roma e Juventus pare stiano creando un clamoroso scambio: Higuain, Perin e Spinazzola a Trigoria in cambio di Zaniolo e Luca Pellegrini. Higuain però declina la destinazione giallorossa. Zaniolo e Pellegrini sono invece pronti al si. Si blocca la trattativa invece su su Dzeko all’Inter: per ora i club non trovano un accordo. Andrea Romagnoli raggiungerà Ponce allo Spartak Mosca. Daniele Verde potrebbe andare all’Aek Atene ma per ora si tratta solo di voci.