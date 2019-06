Inghilterra-Argentina. Mondiale Femminile, gruppo D. Alle ore 21 allo ‘Stade Oceane’ di Le Havre l’Inghilterra del c.t Phil Neville sfida l’Argentina del c.t Carlos Borrello per la 2.a giornata del Gruppo D, che comprende anche Giappone e Scozia. Le calciatrici inglesi nella gara d’esordio hanno battuto 2-1 la Scozia, gara che si è giocata all’ ‘Allianz Riviera’ di Nizza; mentre le argentine hanno fermato sullo 0-0 il Giappone, incontro giocato al ‘Parco dei Principi’ di Parigi. La situazione a livello di classifica nel gruppo D vede l’Inghilterra in testa con 3 punti, mentre Argentina e Giappone hanno 1 punto, chiude la Scozia con 0 punti. Il programma odierno prevede, oltre a questa gara, Giappone-Scozia alle 15 sempre per quanto riguarda il Gruppo A, mentre alle ore 18 si gioca Giamaica-Italia per il Gruppo B. Mondiale Femminile che vede ai nastri di partenza 24 nazionali suddivise in 6 gironi da 4 squadre, passano agli ottavi le primi due di ciascun girone più le quattro migliori terze. Inghilterra-Argentina sarà diretta dalla sig.ra cinese Liang Qin.

Inghilterra-Argentina, le probabili formazioni. QUI INGHILTERRA- Il c.t Neville schiererà le sue calciatrici con il 4-2-3-1 con Bardsley in porta; linea a 4 di difesa composta da Bronze, Houghton, McManus e Greenwood; in mediana giocheranno Scott e Walsh; alle spalle dell’unica punta White agirà il trio offensivo formato da Parris, Kirby e Stanway. QUI ARGENTINA- Il c.t Barroso risponderà con il classico 4-4-2 con Alexander in porta; i terzini saranno Smith e Docherty, mentre al centro della difesa spazio a Corsie e Beattie; nel centrocampo a 4 giocheranno Evans, Little, Wìeir e Emslie; la coppia delle attaccanti sarà formata da Cuthbert e Ross.

Inghilterra (4-2-3-1): Bardsley; Bronze, Houghton, McManus, Greenwood; Scott, Walsh; Parris, Kirby, Stanway; White. All. Neville.

Argentina (4-4-2): Alexander; Smith, Corsie, Beattie, Docherty; Evans, Little, Weir, Emslie; Cuthbert, Ross. All. Borrello.

Inghilterra-Argentina, come seguire il match in tv e streaming

Inghilterra-Argentina, info diretta tv e streaming. Questo incontro del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. La gara non sarà visibile in chiaro sulla Rai, infatti la Tv di Stato per questa manifestazione trasmette solo le gare dell’Italia e quelle relative al suo girone. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.