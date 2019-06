Inter: Boom di abbonati a San Siro, la vendita è già sold out!

La stagione che verrà per l’Inter si preannuncia già scoppiettante: sono stati già venduti tutti i 40.000 abbonamenti previsti dalla campagna di vendita. Record storico per la squadra milanese, che ha visto sin dal primo giorno di vendita libera terminare nel giro di poche ore tutti i posti disponibili. Questa notizia sarebbe stata impensabile nel 2014 quando, sotto la gestione Thohir, i tifosi medi erano il 64% in meno di quelli di oggi (37.000 circa). Ora si parla già per quanto riguarda le prenotazioni per l’anno 2020/2021, idea pensata per tutti coloro che vorranno un posto sicuro sugli spalti del San Siro evitando casi come questi.

COSA STA RISCALDANDO COSI’ L’ANIMO DEGLI INTERISTI? Non si era mai vista questa voglia da parte degli interisti di tifare per la maglia nerazzurra ogni domenica allo stadio. Uno dei principali fattori è senza dubbio il fatto che, nel bene o nel male, la scorsa stagione dell’Inter è andata come ci si era imposti: accaparrarsi un posto in Champions. Un altro fattore è la questione del nuovo stadio che andrà a ‘demolire’ letteralmente il tanto amato e prestigioso San Siro. Per chi magari ha amato, ama e amerà la ‘Scala del Calcio’, poter rivivere un’altra annata (una delle ultime come si sente dire) non ha prezzo.