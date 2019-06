Inter-Roma Primavera, chi va in finale? Semifinale dei Playoff Scudetto del campionato Primavera 2018/2019. Alle ore 18, allo stadio Ricci di Sassuolo, scenderanno in campo l‘Inter di Armando Madonna e la Roma di Alberto De Rossi. Si gioca in partita unica. In caso di pareggio al 90′ e nei tempi supplementari sarebbero i nerazzurri a passare, per via del miglior piazzamento ottenuto nella regular season. Chi passa affronterà l’Atalanta in finale. I bergamaschi ieri a Parma hanno piegato il Torino per 4-3, dopo i tempi supplementari. L‘Inter è campione in carica e va in cerca del terzo scudetto Primavera consecutivo. L’ultima squadra a vincere il tricolore dei giovani è stata proprio la Roma, nella stagione 2015/2016.

Inter-Roma Primavera, i precedenti. Le due squadre si sono già chiaramente affrontate in questa stagione. Nel match di andata, con la Roma padrona di casa, i giallorossi hanno vinto per 4-2. Doppio vantaggio dei ragazzi di Alberto De Rossi e rimonta interista. Una doppietta di Celar nel secondo tempo ha assicurato la vittoria all’Inter. I nerazzurri si sono vendicati al ritorno, vincendo per 3-1. Le reti di Salcedo, Rizzo e Colidio hanno rimontato lo svantaggio iniziale firmato da Galeazzi.

Inter-Roma Primavera, come seguire il match in tv e streaming

Inter-Roma Primavera, info tv e streaming. Come tutta la stagione del Campionato Primavera 2018/2019 anche il match di oggi potrà essere seguito in chiaro su Sportitalia (canale 225 di Sky e 60 del digitale terrestre). Lo scontro tra i giovani nerazzurri e granata potrà essere seguito su Sportitalia.it, sito ufficiale della stessa emittente. Calcio d’inizio in programma alle ore 18. Chi vince trova l’Atalanta in finale.