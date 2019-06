Italia-Cina Femminile, dentro o fuori per le azzurre. Ottavi di finale del Campionato del Mondo Femminile di Calcio 2019 in corso di svolgimento in Francia. Alle ore 18, allo Stade de la Mosson di Montpellier, scenderanno in campo l‘Italia e la Cina. Le azzurre arrivano a questo match dopo aver vinto il proprio girone, quello C, arrivando davanti a Francia, Brasile e Giamaica. 6 punti per l’Italia, con 7 gol fatti e 2 subiti. La Cina ha passato la fase a gironi come una delle migliori terze. Nel Gruppo B le orientali sono arrivate dietro Germania e Spagna, ma davanti al Sudrafrica. Italia-Cina Femminile si gioca in partita unica, in caso di parità al 90′ si disputeranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. La vincente di questo match giocherà nei quarti di finale contro la vincente di Olanda-Giappone, in programma questa sera alle 21.

Italia-Cina Femminile, la probabile formazione azzurra. Difesa confermata con Giuliani in porta, Bartoli-Guagni sugli esterni e Gama-Linari come centrali. Qualche dubbio in mezzo per il c.t. Milena Bertolini. Al fianco di Giugliano e Cernoia dovrebbe esserci Aurora Galli, già titolare contro il Brasile. In attacco sono sicure del posto sia Girelli che Bonansea, autrici di 5 gol su 6 segnati dall’Italia in questo Mondiale Femminile. Per l’altro posto c’è una corsa a tre tra Mauro, Sabatino e Giacinti. La sensazione è che quest’ultima possa essere favorita per partire dal primo minuto contro la Cina.

Italia-Cina Femminile, come seguire il match in tv e streaming

Italia-Cina Femminile, info tv e streaming. Copertura televisiva per l’ottavo di finale Mondiale in programma oggi alle ore 18. Il match tra azzurre e cinesi potrà essere seguito su Sky. In particolare la partita sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). Italia-Cina Femminile sarà visibile anche in chiaro sulla Rai, su Rai 1. Per quanto riguarda internet la sfida potrà essere seguita con Sky Go, il servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky. Sky Go è fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Streaming gratuito anche su Raiplay.it, il sito ufficiale della Rai. La vincente di questo match affronta nei quarti la vincente di Olanda-Giappone, in programma questa sera alle ore 21 a Rennes.