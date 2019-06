Italia-Mali Under 20, una vittoria per la storia. Quarti di finale del Campionato Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. Alle ore 18.30, allo Tychy City Stadium, scenderanno in campo l’Italia di Paolo Nicolato e il Mali di Mamoutou Kane. Gli azzurrini hanno prima vinto il loro girone e poi hanno eliminato i padroni di casa della Polonia negli ottavi, decisivo un rigore di Pinamonti. Il Mali è una delle sorprese di questo Mondiale Under 20, avendo eliminato l’Argentina negli ottavi. Gli africani segnano tanto e subiscono tanto. In quattro partite fino ad ora disputate sono 9 le reti segnate e 9 quelle subite. L’Italia ha subito gol solo alla partita inaugurale, contro il Messico. La porta azzurra è inviolata da 278 minuti.

Italia-Mali Under 20, le probabili formazioni. QUI ITALIA – Non dovrebbero esserci variazioni in quello che è ormai diventato un undici collaudato e mai scisso dal c.t. Nicolato, fatta eccezione soltanto per il match contro il Giappone in cui gli Azzurri si erano già assicurati la partecipazione agli ottavi. Del Prato con Gabbia e Ranieri nella linea a tre davanti a Plizzari. Bellanova e Tripaldelli sulle corsie, in mezzo Frattesi e Pellegrini restano in pole per schermare la regia di Esposito. Scamacca sempre favorito per fare coppia in attacco con Pinamonti. QUI MALI – Il rientro dalla squalifica di Konate dovrebbe segnare il ritorno alla difesa a quattro, che sarà verosimilmente completata da Diaby, Kanoute e Konan. Camara e Drame al fianco del play basso Sissoko, davanti si candida per una maglia Konte, autore del due a due al fotofinish contro la Francia. Koné il riferimento centrale, per la sinistra Koita sembra in vantaggio sulla concorrenza. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).

Italia-Mali Under 20, come seguire il match in tv e streaming

Italia-Mali Under 20, info tv e streaming. Il match degli azzurrini, ore 18, potrà essere seguito su Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). La partita sarà trasmessa in chiaro anche su Raisport+( canale 227 di Sky e 58-59 del digitale terrestre. Per quando riguarda internet c’è la possibilità di seguire il terzo match dell’Italia Under 20 in Polonia attraverso Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky. Così come Italia-Giappone Under 20 sarà visibile anche sul sito della Rai, ovvero Raiplay.it.