Italia-Olanda, in campo per la storia. Quarti di finale del Campionato del Mondo Femminile di Calcio in corso di svolgimento in Francia. Alle ore 15, allo Stade du Hainaut di Valenciennes, scenderanno in campo l’Italia e l’Olanda. Si gioca in partita unica, in caso di pareggio al 90′ ci saranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. L’Italia è arrivata a giocarsi questa partita avendo vinto il proprio girone e avendo eliminato la Cina negli ottavi, vittoria per 2-0 contro le orientali. Anche l’Olanda ha vinto il suo raggruppamento, per poi avere ragione del Giappone. Partita questa vinta molto a fatica, per 2-1. La vincente di questo match trova in semifinale la vincente di Germania-Svezia, in programma sempre oggi alle 18.30.

Italia-Olanda, le probabili formazioni. QUI ITALIA – In difesa confermato il blocco titolare dal c.t. Milena Bertolini. Davanti a Giuliani ci saranno Gama e Linari come centrali, mentre la coppia Guagni-Bartoli agirà sugli esterni. in cabina di regia vedremo ancora una volta Giugliano, ovviamente in compagnia di Bergamaschi e Cernoia: la numero 2 pare ormai fissa come esterno destro. In attacco conferma dal primo minuto per Bonansea, Girelli e Giacinti, poste nel tridente, ma sappiamo bene che non saranno le uniche armi offensive azzurre, che potrà attingere al bisogno a un reparto davvero ricco e fornito. QUI OLANDA – Nelle oranje in dubbio per infortunio Lieke Mertens, autrice di una doppietta negli ottavi contro il Giappone. Occhio però anche a Miedema e Van de Sanden. Attenzione però anche dalla panchina a Beerensteyn, possibile jolly del match. (Fonte: ilsussidiario.net).

Italia-Olanda, come seguire il match in tv e streaming

Italia-Olanda, info diretta televisiva e streaming. Copertura televisiva per l’ottavo di finale Mondiale in programma oggi alle ore 15. Il match tra azzurre e cinesi potrà essere seguito su Sky. In particolare la partita sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). Italia-Olanda sarà visibile anche in chiaro sulla Rai, su Rai 1. Per quanto riguarda internet la sfida potrà essere seguita con Sky Go, il servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky. Sky Go è fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Streaming gratuito anche su Raiplay.it, il sito ufficiale della Rai.