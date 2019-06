Italia-Polonia Under 21, spareggio in vetta. Seconda giornata della fase a gironi dei Campionati Europei 21 in corso di svolgimento in Italia. Questa sera, alle ore 21, scenderanno in campo l’Italia di Gigi Di Biagio e la Polonia di Czelaw Michniewicz. Si gioca allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Le due formazioni hanno vinto il loro match d’esordio all’Europeo Under 21. L’Italia ha battuto la Spagna per 3-1, mentre la Polonia ha sconfitto il Belgio per 3-2. La formula di questi Campionato Europeo Under 21 prevede che passino in semifinale le prime classificate dei tre gironi, più la migliore seconda. Quello di questa sera dunque è un vero e proprio spareggio tra azzurri e polacchi.

Italia-Polonia Under 21, le probabili formazioni. QUI ITALIA – Gigi Di Biagio pensa a qualche cambio rispetto al match vinto contro la Spagna. Più che probabile, a questo punto, un possibile spazio dal 1′ per Orsolini, Cutrone e Bastoni‬ (inizialmente in panchina nel match d’esordio contro la Spagna). L’esterno del Bologna dovrebbe esser preferito a Zaniolo, l’attaccante a Kean e il difensore a Bonifazi, ma comunque sono da mantenere aperti i ballottaggi. Dubbi anche sulle fasce: Pezzella e Adjapong insidiano Dimarco e Calabresi. Per il resto conferme: da Meret e Barella a Pellegrini, fino ad arrivare alla stella Chiesa. QUI POLONIA – Tanti bei talenti ha messo in mostra la selezione di Michniewicz, proprio a cominciare dall’ex Samp, passando per Szymanski e Jagiello. Tutti confermati verosimilmente per il match di stasera. Il commissario tecnico polacco, infatti, non dovrebbe effettuare cambiamenti. Modulo speculare, 4-3-3, con Fila e Pestka sulle corsie di difesa, ma soprattutto il trio in mediana molto interessante formato da Jagiello, Dziczek e Zurkowski. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).

Italia-Polonia Under 21, streaming e diretta televisiva

Italia-Polonia Under 21, info tv e streaming. La Rai detiene i diritti in esclusiva dell’intera manifestazione, e per la fase finale dell’ Europeo Under 21 ha prediposto un palinsesto dedicato: tutte le partite degli azzurrini, come detto, saranno trasmesse in diretta su Rai 1. Anche il match di questa sera potrà essere seguito sul primo canale Rai. Ovviamente per tutti coloro che non potranno sedersi davanti al televisore sarà garantita la diretta streaming video, disponibile gratuitamente sul sito www.raiplay.it con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionando il canale di riferimento.