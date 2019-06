Italia-Spagna Europei Under 21 streaming e diretta Tv: dove vedere il match del 16/06

Questa sera, alle ore 21:00, andrà di scena il match Italia-Spagna valido per la fase a gironi dell’Europeo Under-21. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Dall’Ara di Bologna, dove è previsto il tutto esaurito. Si tratta di una sfida che potrebbe rivelarsi già decisiva, dato che il regolamento prevede il passaggio in semifinale delle prime classificate dei tre gironi e della miglior seconda. L’Italia è la nazionale più titolata a livello di Under 21. Gli azzurrini hanno vinto cinque titoli (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004) ma da quindici anni non alzano il trofeo. Ci sono andati vicini nel 2013, quando furono sconfitti in finale dalla Spagna, proprio la prima avversaria di questo Europeo.

ITALIA-SPAGNA EUROPEI UNDER 21: LE PROBABILI FOMRAZIONI

ITALIA U21 (4-3-3): 1 Audero; 3 Pezzella, 6 Bastoni, 13 Mancini, 15 Adjapong; 7 Pellegrini, 4 Tonali, 8 Zaniolo; 14 Chiesa, 20 Kean, 9 Cutrone All. Di Biagio

SPAGNA U21 (4-2-3-1): 1 Sivera; 15 Aguirregabiria, 4 Merè, 5 Unai Nunez, 20 J Firpo; 8 Merino, 6 F Ruiz; 7 C Soler, 22 Fornals, 11 Oyarzabal; 18 Rafa Mir All. De la Fuentes

ITALIA-SPAGNA EUROPEI UNDER 21: INFO STREAMING E DIRETTA TV

La Rai detiene i diritti in esclusiva dell’intera manifestazione, e per la fase finale dell’ Europeo Under 21 ha prediposto un palinsesto dedicato: tutte le partite degli azzurrini, come detto, saranno trasmesse in diretta su Rai1, mentre le altre gare saranno trasmesse, sempre in diretta, da Rai2 e, in caso di contemporaneità, anche da Raisport+HD. Le telecronache saranno, oltre che di Luca De Capitani, di Stefano Bizzotto , Gianni Bezzi, Giacomo Capuano, Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Pierluigi Zamponi, con il commento di Antonio Di Gennaro ed Alberto Bollini e le interviste e gli interventi da bordocampo sempre di Andrea Riscassi. Ovviamente per tutti coloro che non potranno sedersi davanti al televisore sarà garantita la diretta streaming video, disponibile sul sito www.raiplay.it con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionando il canale di riferimento.