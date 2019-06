Italia Under 21, il futuro di Di Biagio in bilico: spunta il nome di un altro ex romanista?

In attesa di conoscere il proprio destino nel campionato europeo l’Italia Under 21 si interroga sul proprio futuro anche dal punto di vista della guida tecnica della squadra. L’esperienza dell’attuale Commissario Tecnico dell’Under 21 Gigi Di Biagio sembra essere giunta al capolinea, indipendentemente da come andranno le cose nel torneo continentale. In caso di eliminazione azzurra ( con il destino degli Azzurrini che dipenderà dall’esito della sfida tra Francia e Romania) l’addio tra Di Biagio e la Nazionale sarebbe scontato anche se le ultime dichiarazioni dello stesso C.T. lasciano presagire che la decisione sia stata già presa.

Italia Under 21, le dichiarazioni di Di Biagio dopo il 3 a 1 sul Belgio

” Non c’è bisogno di parlare con la Figc, so cosa pensano di me e viceversa: sono discorsi affrontati non oggi o ieri ma nel corso dei mesi”.

Queste le parole con le quali ieri Di Biagio ha risposto alle domande relative al proprio futuro, segno che il futuro dell’attuale C.T. dell’Under 21 sia ormai segnato: la sua esperienza alla guida della Nazionale Under 21 finirà a prescindere quest’estate.

Italia Under 21, suggestione De Rossi per il dopo Di Biagio

Alla luce di questa situazione la FIGC si starebbe già muovendo per cercare il sostituto di Di Biagio ed allo stato attuale sono due i nomi in pole position per la successione sulla panchina degli Azzurrini: il primo è un profilo più “federale” che vanta già numerose esperienze nel settore giovanile della FIGC, l’altro invece rappresenta una scelta di grande fascino ed altrettanto rischio.

Al momento l’alternativa più concreta a Di Biagio è rappresentata da Paolo Nicolato, attuale ct dell’Under 20, arrivato in semifinale al Mondiale di categoria appena finito, e naturale proseguimento del lavoro federale nel settore giovanile. Il tecnico veneto è nei ranghi federali dall’agosto del 2016 quando ha assunto il ruolo di C.T. dell’Italia Under 18 per transitare l’anno successivo all’Under 19 con cui ha ottenuto un secondo posto negli Europei di categoria del 2018. Da un anno è alla guida della Nazionale Under 20, portata al quarto posto ai recenti campionati mondiali di calcio Under 20. Prima delle esperienze in FIGC Nicolato ha allenato la prima squadra del Lumezzane in Lega Pro mentre i suoi esordi sono stati sulla panchina del Chievo Verona dove è stato allenatore del settore giovanile, della squadra Primavera e vice allenatore di Eugenio Corini alla guida della prima squadra.

La seconda ipotesi, quella più affascinante ma allo stato attuale tutta da verificare, è quella che invece porta a Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma, dopo aver lasciato i giallorossi a fine maggio a causa del mancato rinnovo contrattuale, non ha ancora scelto se continuare a giocare o ritirarsi ma lo stesso Di Biagio qualche settimana fa aveva detto di lui che “può diventare un grande allenatore” ed è stimato anche da Roberto Mancini. Per De Rossi, 35 anni, non mancano le offerte da “calciatore” con Argentina, Boca Juniors, e Stati Uniti, Los Angeles Galaxy, pronte ad accogliere l’ex “Capitan Futuro” della Roma ma la suggestione dell’Under 21 potrebbe convincere l’ex centrocampista giallorosso ad accelerare i tempi per intraprendere la carriera da allenatore. In questo senso a De Rossi servirebbe il Supercorso di allenatori di Coverciano ma in quanto Campione del Mondo l’ex centrocampista della Roma sarebbe facilitato nell’ingresso.

Più distaccata al momento è la posizione di Alberigo Evani, già alla guida dell’Under 21 quando Di Biagio sostituì Ventura nella Nazionale maggiore prima della nomina di Roberto Mancini.