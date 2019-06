Italia Under 21 qualificata? Gli azzurri dentro o fuori con il Belgio. Una sconfitta, imprevista e imprevedibile, con la Polonia che ha rimesso tutto in discussione. L’Italia Under 21 di Gigi Di Biagio si gioca tutto contro il Belgio. La situazione del Gruppo A è la seguente: Polonia in testa con 6 punti, poi Italia e Spagna con 3 punti e poi il Belgio con 0 punti. La discriminante in questi gironi dell’Europeo Under 21 è rappresentata dalla situazione degli scontri diretti. E’ bene ricordare che nei tre gironi passa sicuramente solo la prima classificata, più la migliore seconda. L’Italia Under 21 quindi ha assoluto bisogno di vincere contro il Belgio, che è già eliminato dal discorso qualificazione per le semifinali. Gli azzurri possono qualificarsi anche come migliore seconda, ma anche in questo caso serve battere il Belgio.

Italia Under 21 qualificata? Ecco come gli azzurri passano il turno

Italia Under 21 qualificata, ecco le combinazioni favorevoli agli azzurri. Come detto l’Italia Under 21 ha l’assoluta necessità di vincere contro il Belgio. C’è una sola combinazione con cui i ragazzi di Di Biagio vincerebbero il proprio raggruppamento: l’Italia vince e la Spagna vince entro due gol di scarto con la Polonia. Così Italia, Spagna e Polonia chiuderebbero pari a quota 6 punti, ma Italia prima per differenza reti negli scontri diretti.

Italia Under 21 qualificata, ecco gli altri casi favorevoli per gli azzurri. L’Italia Under 21 può qualificarsi alle semifinali anche come seconda del Gruppo A, ecco la situazione: 1) Vincono Italia e Polonia: Polacchi primi, azzurri secondi. 2) L’Italia vince e la Spagna vince con tre gol di scarto: Italia, Spagna e Polonia pari a quota 6 punti, ma Italia seconda per numero di gol segnati negli scontri diretti. 3) L’Italia vince e la Spagna vince con più di tre gol di scarto: Italia, Spagna e Polonia pari a quota 6 punti, ma Italia seconda per differenza reti negli scontri diretti. Poi bisognerà vedere le seconde degli altri due gironi. Per gli azzurri dunque non resta dunque aspettare il match con il Belgio. Da vincere, senza se e senza ma.