James-Napoli: l’Atletico si inserisce per il colombiano?

I tifosi del Napoli aspettano con trepidazione l’arrivo di James Rodriguez al San Paolo, ma per De Laurentiis non sarà così semplice acquistare il colombiano del Real Madrid. I partenopei devono ancora raggiungere un accordo con il Real Madrid e il tempo stringe, soprattutto perché l’Atletico Madrid di Simeone vuole inserirsi nella trattativa per soffiare il classe 1991 al Napoli.

Secondo il programma tv spagnolo, El Larguero, James è finito nel mirino dei colchoneros e potrebbe passare all’altra sponda di Madrid come ha fatto l’altro centrocampista ex Real, Marcos Llorente. Per via che James approdi al Wanda Metropolitano, la squadra di Simeone dovrà cedere i vari Correa e Vitolo.

James resta l’obiettivo numero uno del Napoli e forse De Laurentiis vorrà accelerare dopo questo interessamento degli spagnoli. Il colombiano verrebbe volentieri nella città campana dato che in panchina siede Carlo Ancelotti, allenatore che ha saputo valorizzarlo nel Real Madrid. Il fantasista avrebbe dunque un posto da titolare garantito nel Napoli e lasciare la Spagna è forse la soluzione migliore per rinascere e rilanciarsi nel grande calcio.

In questo momento, il calciatore è concentrato sulla Copa America in Brasile, dove la sua Colombia sarà impegnata contro il Cile nel quarto di finale della competizione, in programma nella notte di venerdì.