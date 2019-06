Juventus-Napoli non solo in campo, tra tradimenti e cori ‘ngrati

Si è sempre saputo, tra la Juventus e il Napoli, c’è sempre stata un’accesa rivalità, più che sportiva, una rivalità sociale. La Juventus è la squadra più forte, quella che in Italia ha vinto e vince tutto, dal 1897, è la squadra per cui ogni bambino tifa da piccolo, per stare con i più forti. Il Napoli, rappresenta, soprattutto nella città partenopea quel valore di rivincita, la passione vera, la rivincita, ma nella storia è accaduto poche volte.

E tra le due società, sono famosi gli scambi a vicenda, gli acquisti, che hanno scatenato polemiche, rivolte e rabbia.

A cominciare da Omar Sivori che dalla Juventus, passò al Napoli, divenendo un idolo; o da José Altafini, che nel campionato 1974-75 spense i sogni Scudetto del Napoli di Vinicio segnando quel 2-1 che gli valse il soprannome di “core ‘ngrato” a Napoli. Oppure l’avvocato Giovanni Agnelli, che sognava Diego Armando Maradona, che si immolò come capo di un tifo che riconosce in lui il riscatto di una città, e che sempre ha rifiutato la maglia bianconera.

Negli ultimi anni, invece è stato Gonzalo Higuain, a scatenare reazioni a Napoli, che dopo aver raggiunto i 36 gol, record in un campionato, passò alla Juventus, un affronto per i sostenitori azzurri.

Ed ora? è stato Maurizio Sarri ad accettare l’ingaggio della Juventus, condottiero di un Napoli vicino allo Scudetto due stagioni fa, perso in albergo, e non esente da lanciare frecciatine al palazzo del campionato italiano.

Juventus-Napoli, è famosa anche per questo, tra tradimenti, vittorie e cori ‘ngrati.