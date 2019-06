Juventus, scambio Spinazzola – L.Pellegrini: trattativa in corso, possibile chiusura in giornata

Paratici vuole consegnare a Sarri la rosa per preparare la nuova stagione: incontro in corso con la Roma per definire lo scambio tra Pellegrini L. e Spinazzola.

La Juventus, dopo l’ufficialità di Sarri, è scatenata sul mercato per regalare al suo nuovo mister una rosa competetiva per la prossima stagione: dalla trattativa per De Ligt e Rabiot ai possibili ritorni di Pogba ( operazione difficile) e Buffon che sarà il vice di Szczesny. Paratici, al momento, è al lavoro per chiudere un’altra trattativa: il Ds dei bianconeri è piombato su Luca Pellegrini terzino della Roma che ha disputato un ottimo finale di stagione col Cagliari e un buon Mondiale U20. I bianconeri vogliono chiudere al più presto e sono pronti a sacrificare Spinazzola che farebbe il percorso inverso: il difensore bianconero vuole partire per giocare titolare e giocarsi le sue chance per giocare l’Europeo con la nazionale maggiore. L’intenzione delle due società è quella di chiudere al più presto la trattativa per formalizzare l’operazione e permettere ad entrambe le società di sistemare i bilanci siccome, questo scambio, genera una plusvalenza da ambe le parti di 20 milioni.

Tra Roma e Juventus, però, non è l’unica operazione in ballo: i giallorossi perderanno Dzeko destinato all’Inter e la poca affidabilità di Olsen non convince e per questo vorrebbero provare a portare a Roma sia Perin che Higuain con i bianconeri che, in cambio, vorrebbero Zaniolo giocatore su cui Paratici ha messo gli occhi già da tempo..L’asse Torino – Roma è più caldo che mai