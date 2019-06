La Lega Serie A contro la pirateria: “Danni economici ingenti per il sistema calcio. Pronte nuove misure contro gli abbonamenti illegali”

Serie A e pirateria, gli effetti sull’economia italiana. In Italia sono sempre di più i consumatori che disdicono l’abbonamento alle pay tv per sottoscrivere Iptv illegali che offrono la visione dei canali di Sky, DAZN e Netflix ad una cifra compresa tra i 10 e i 15 euro mensili. Il calcio italiano è sempre più in ostaggio della pirateria televisiva, il fenomeno è sempre più crescente e sta causando conseguenze economiche negative in tutto il settore delle pay tv. I ricavi sottratti dalla pirateria sono stimati sopra il miliardo di euro, con 5.700 posti di lavoro a rischio e una perdita di PIL pari a 369 milioni di euro. Il tema è stato affrontato nei giorni scorsi anche durante il consiglio della Lega Serie A.

La Lega Serie A contro la pirateria. L’amministratore delegato De Siervo è intervenuto in conferenza stampa per illustrare una serie di interventi decisi per arginare il fenomeno sempre più crescente degli abbonamenti illegali. In particolare la Lega Serie A ha deciso di schierarsi con forza lanciando una campagna contro la pirateria: “Il lavoro si dividerà in quattro fasi: analisi e monitoraggio delle violazioni, attività legale, lobby e comunicazione. Per quanto riguarda il monitoraggio, aggiungeremo due sistemi a quelli attuali che permettono di individuare in maniera tecnica tutte le fonti di contenuti illegali sulla rete, anche quelli trasmessi sui social network. Stiamo cercando di individuare e punire queste attività criminose. Vogliamo spegnere alcuni siti e tutte le attività a loro collegate. Lanceremo campagne attraverso il nostro sito e in mezzo al campo, compresi i led a bordo campo. Vogliamo spiegare questa cosa nel modo migliore possibile. Non vogliamo punire l’utente finale, ma spiegargli che la pirateria è un atto illegittimo che danneggia il prodotto calcio. In Italia, un utente su quattro è pirata».