Con l’addio di Giampaolo sempre più vicino al Milan, la Sampdoria deve trovare un suo sostituto. Nelle ultime ore si pensa a Eusebio Di Francesco

Dopo le tante voci che portavano sempre più vicino l’ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli sulla panchina della Sampdoria, nelle ultime ore Massimo Ferrero ha parlato con i suoi dirigenti di Eusebio Di Francesco per un possibile approdo a Genova sponda Sampdoria. L’attuale allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo sembra quasi aver chiuso con il Milan, proprio per questo Ferrero cerca di muoversi in fretta per riuscire a ricoprire subito il suo ruolo.

PANCHINA-SAMPDORIA: TRA PIOLI E DI FRANCESCO

Nei primi giorni di mercato quando si parlava già di Giampaolo al Milan, il primo nome per la Sampdoria era quello di Pioli. Tecnico che sembra gradire la destinazione e che aveva dato piena disponibilità al presidente Ferrero per un possibile trasferimento, ma la trattativa non proseguì per la mancata ancora firma di Giampaolo con il Milan essendo ancora il tecnico in vacanza. Così Ferrero sembra averci un po ripensato aprendo un casting per la panchina: il primo nome uscito nelle ultime ore è stato quello dell’ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco. Ci sarà un primo faccia a faccia tra i due nella giornata di Mercoledì dove capiremo se ci saranno i presupposti per il tecnico di approdare alla Sampdoria, ma sembra che Di Francesco abbia chiesto delle garanzie.

Non ci resta che attendere mercoledì per capire se la Sampdoria avrà deciso il futuro della propria panchina.