Lecco-Avellino, lotta per lo scudetto. Finale della Poule Scudetto della Serie D 2018/2019. Alle ore 16, allo stadio Renato Curi di Perugia, scenderanno in campo il Lecco di Marco Gaburro e l‘Avellino di Giovanni Bucaro. I lombardi hanno eliminato in semifinale il Cesena, mentre gli irpini hanno fatto fuori la Pergolettese. Si gioca in partita unica con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità al 90′. E’ l’ultimo atto della lunga stagione di Serie D, che in questa stagione ha visto tra le partecipanti nobili decadute come Avellino, Bari, Cesena e Modena. Le due squadre parteciperanno al prossimo campionato di Serie C, tornando dunque tra i professionisti.

Lecco-Avellino, le probabili formazioni. QUI LECCO – I lombardi allenati da Marco Gaburro potrebbero schierarsi in campo con un 4-3-3 che dovrebbe prevedere Corna, Merli Sala, Malgrati e Samake nella difesa a quattro davanti al portiere Safarikas. A centrocampo disegniamo invece un terzetto con Dragoni, Pedrocchi e Moleri, infine ecco il tridente d’attacco con gli esterni D’Anna e Lisai in appoggio alla prima punta Capogna. (Fonte: ilsussidiario.net). QUI AVELLINO – Conferma del 4-4-2 a trazione offensiva. Tra i pali ci sarà Lagomarsini. La linea difensiva vedrà le conferme di Betti a destra e di Parisi a sinistra. Al centro il capitano Morero dovrebbe essere sostituto da Capitanio, che si piazzerà al fianco del rientrante Dondoni. A centrocampo torna Matute dal primo minuto, con Di Paolantonio confermato nel ruolo di playmaker davanti alla difesa. Sugli esterni spazio agli under Tribuzzi e Carbonelli, con Da Dalt relegato in panchina in rispetto del regolamento legato agli under. In avanti fuori Alfageme, apparso non al meglio nelle ultime uscite. Al fianco dell’inamovibile De Vena ci sarà il rientrante Sforzini. Arbitrerà il match il sig. Marco Emmanuele di Pisa. (Fonte: tuttomercatoweb.com/avellino).

Lecco-Avellino, come seguire il match in tv e streaming

Lecco-Avellino, info diretta tv e streaming. Per la Finale della Poule Scudetto della Serie D 2018/2019 non ci sarà una diretta televisiva. Il match potrà essere seguito in streaming su Repubblica Tv, altri aggiornamenti ci saranno sulle pagine ufficiali delle due squadre sui social. Sul fronte Avellino non ci sarà la radiocronaca diretta su Radio Punto Nuovo, ma ci saranno ovviamente aggiornamenti sul match del Renato Curi di Perugia. Match inedito per lombardi e irpini. Da domani, poi, si penserà solo alla Serie C.