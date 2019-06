L’ex arbitro Mazzoleni: “Mi sono pentito di aver fischiato un rigore alla Juventus”. Pistocchi polemico su Twitter

Il retroscena di Mazzoleni, la reazione polemica di Pistocchi

L’arbitro lombardo ha appena terminato la sua carriera per limiti d’età e in un’intervista al quotidiano L’Eco di Bergamo ha raccontato alcuni episodi particolari dei suoi anni da fischietto nazionale e internazionale. In particolare si legge in un alcune righe estratte dalle sue parole: “Uno degli errori che più mi tormentano è un rigore in Juventus-Genoa: lo fischio, chiedo aiuto ai leader in campo, Del Piero che ha subito il fallo giura che era in area, i genoani sostengono il contrario. Io l’ho visto in area: rigore. La sera vedo le immagini: fuori area di un metro. Bene: oggi, con il VAR, a quell’errore si rimedia in pochi secondi. Perché gli arbitri ambiscono alla trasparenza, non esistono trame per far vincere questo o quello”. Maurizio Pistocchi, sempre molto attivo sui social, ha prontamente commentato con un tweet polemico le parole dell’ex fischietto lombardo: “Nella sua intervista all’ @ webecodibergamo l’ex-arbitro Mazzoleni ha ammesso di aver concesso un rigore alla Juventus in base al parere di Del Piero, di considerare carismatico Bonucci e antipatico Hamsik.Tutto bene @ AIA_it ?“.



Le dichiarazioni di Mazzoleni diventano virali, Pistocchi elogia Marelli

Alcuni passaggi salienti dell’intervista dell’ormai ex fischietto bergamasco sono diventate oggetto di discussione sui social. Luca Marelli, altro ex arbitro della Can A, le ha commentate con un articolo sul suo blog dal titolo “L’Intervista di Mazzoleni? La dimostrazione pratica del perché gli arbitri non devono parlare…”. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha citato così le parole di Marelli in un tweet dandogli pienamente ragione: “L’ex-arbitro Luca Marelli spiega perché Paolo Silvio Mazzoleni avrebbe fatto meglio a stare zitto. Di facile comprensione anche per analfabeti funzionali”.