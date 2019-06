LIVE Italia-Polonia Under 20 diretta risultato tempo reale: le probabili formazioni

Italia-Polonia Under 20, ora si fa sul serio. Ottavi di finale del Mondiale Under 20. Alle ore 17.30, allo stadio Gosyr di Gdynia, scenderanno in campo l’Italia di Paolo Nicolato e la Polonia di Jacek Magiera. Gli azzurrini hanno vinto il Gruppo B, qualificandosi come primi nel girone. I padroni di casa di questa rassegna iridata si sono qualificati come una delle migliori terze, essendo arrivati alle spalle di Senegal e Colombia nel Gruppo A. Si gioca in partita unica, in caso di parità al 90′ si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. In serata, alle 20.30, si giocherà anche un altro ottavo di finale, quello tra Colombia e Nuova Zelanda.

Italia-Polonia Under 20, le probabili formazioni

Italia-Polonia Under 20, le scelte dei due allenatori. QUI ITALIA – Dopo l’ampio turnover contro il Giappone il c.t. Nicolato dovrebbe riaffidarsi all’undici tipo, schierato nei primi due turni della fase a gironi. Davanti a Plizzari dovrebbero esserci dunque Gabbia, Del Prato e Ranieri. Bellanova e Tripaldelli esterni a tutta fascia, Pellegrini adattato a mezzala, al fianco di Esposito e Frattesi. Nel tandem d’attacco sarà presumibilmente Scamacca la spalla di capitan Pinamonti. QUI POLONIA – Nella linea a quattro disegnata da Magiera dovrebbero trovare posto sugli esterni Szota e Stanilewicz, a protezione del duo Walukiewicz-Sobocinski. Makowski favorito per far coppia con Slisz in mediana, Zylla il raccordo sulla trequarti, con il rifornimento di Bednarczyk e Skoras. Per il ruolo di riferimento centrale Steczyk è in leggero vantaggio su Benedyczak.