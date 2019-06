Lotito, formalizzata la sua offerta di acquisto Alitalia

Il presidente della Lazio, Lotito, ha presentato ufficialmente un’offerta per acquistare la nota compagnia aerea, Alitalia, formalizzando il tutto ieri sera. L’operazione dovrà ancora essere resa effettiva dai controlli diFs, il quale dovrà accertarne la concreta fattibilità. Prima di allora, trascorreranno almeno altri quindici giorni.

Lotito vuole Alitalia

Claudio Lotito, il presidente della Lazio e il consigliere della Federcalcio, ha dimostrato di avere un forte interesse nei confronti della nota compagnia aerea, Alitalia, al punto da formalizzarne un’offerta “riservata” di acquisto. Ha reso ufficiale la sua decisione al telefono con l’agenzia di stampa, Ansa. A frenare la proposta è stata Atlantia, la holding che controlla non soltanto il gruppo di Autostrade per l’Italia, ma anche tutti gli aeroporti di Ciampino e fiumicino. La compagnia ha smentito, invece, le indiscrezioni secondo le quali sarebbe stata già firmata un’intesa tra Lotito e Alitalia.

Inoltre, Atlantia ha anche dichiarato che “sulla vicenda Alitalia la sua posizione non è cambiata rispetto alle ripetute dichiarazioni pubbliche del ceo, Giovanni Castellucci. Nessun fondamento, quindi, possono avere notizie circa presunti accordi, ancorché preliminari, per una eventuale partecipazione alla newco Alitalia. Pur essendo molto attenta al futuro di Alitalia in considerazione della sua importanza per Aeroporti di Roma, attualmente Atlantia è già impegnata in Italia su numerosi e complessi fronti“.

Le decisioni del governo sull’offerta di Lotito

L’offerta del patron della Lazio, Lotito, arriva a poche ore dalla scadenza fissata dal governo per il 15 giugno – data entro la quale si sarebbe dovuto decidere il quarto socio della cordata capitanata da Fs per far uscire Alitalia dal commissariamento. D’altronde è quasi sicuro che ci sarà una proroga per poter prendere una decisione ufficiale.

A tal proposito, il presidente del consiglio, Conte, ha dichiarato: “Stiamo alla finestra. Se arrivano offerte verranno valutate tutte, ma quello che a noi preme è rilanciare il sistema. L’Italia ha bisogno di un rilancio e stiamo lavorando a un piano straordinario di rilancio del turismo per far ripartire il Paese in tutti i settori. Di Maio sta lavorando su Alitalia come su altri dossier molto critici. Devo ringraziarlo. Stiamo valutando, è un dossier molto caldo. C’è un bando in corso“.

Lotito e la sua versatilità

N0n è la prima volta che Lotito decide di espandere le sue capacità anche al di fuori del mondo calcistico. Già lo scorso anno, infatti, ha annunciato che si sarebbe candidato alle elezioni nella lista “Noi con l’Italia” – capitanata dall’ex Forza Italia, Raffaele Fitto e dall’ex Udc, Lorenzo Cesa. D’altronde in politica non era andata molto bene e, quest’anno, ha deciso di puntare all’acquisto di Alitalia.

La sua proposta potrebbe cambiare le carte in tavola poiché da mesi il governo è alla ricerca di qualcuno disposto a rilevare il 40% della compagnia aerea. Atlantia non è stata molto entusiasta dell’offerta di Lotito. D’altro canto, Salvini non è preoccupato minimamente per la situazione che si è venuta a creare: “A me basta che si tutelino 11mila posti di lavoro e che l’Italia abbia una compagnia di bandiera efficiente, che guardi al futuro, che cresca e che compri aerei. Io non ho pregiudizi nei confronti di nessun compratore“.

Finché non verrà presa una decisione effettiva, per il momento, verranno valutate tutte le offerte, ma Lotito resta comunque un potenziale e valido acquirente.