La cifra sborsata dal Liverpool per strappare Virgil Van Dijk al Southampton nella scorsa stagione che ammontava a 85 milioni di euro, aveva fatto registrare il record di difensore più pagato della storia del calcio. In molti pensavano che tale cifra non fosse facilmente superabile negli anni a venire, ma il Manchester City è pronto a sferrare un’offerta superiore per il centrale difensivo del Leicester: Harry Maguire.

Maguire per il dopo Kompany

Il difensore classe 1993 ha disputato una stagione esemplare con le foxes e il derby tra City e United per assicurarselo, pare che vada alla squadra di Guardiola. I Citizens vogliono sostituire Kompany e il profilo di Maguire è quello giusto: calciatore imponente, giovane, forte di testa e fisicamente.

La sua esperienza a livello inglese e internazionale – Maguire disputò un ottimo mondiale con l’Inghilterra lo scorso anno – ha spinto i campioni d’Inghilterra a offrire ben 80 milioni di sterline al Leicester. La cifra è quindi intorno ai 90 milioni di euro, 5 milioni superiore a quella sborsata dal Liverpool per Van Dijk. In molti sono scettici per il prezzo del calciatore, il quale ha un prezzo superiore a quello di De Ligt, valutato 70 milioni di euro.

La stessa situazione avvenne per Van Dijk, giudicato da molti “un sopravvalutato, pagato esageratamente”. Poi però sappiamo tutti com’è andata.