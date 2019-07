Manolas-Napoli, trattativa in fase conclusiva

Il colpo Manolas per il Napoli ha raggiunto la fase conclusiva. La coppia da sogno Koulibaly-Manolas, tanto desiderata da De Laurentiis e dai tifosi del Napoli, sarà realtà nelle prossime ore. La trattativa sembrava essere entrata in faee di stallo, ma secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Sky Sports, l’affare è praticamente concluso.

Il Napoli sborserà 36 milioni di euro alla Roma, cifra a cui ammonta la clausola rescissoria del greco. Due milioni andranno allo stesso Manolas e al suo procuratore, Mino Raiola. L’ingaggio che il difensore percepirà dalla società partenopea, ammonterà a 4 milioni di euro annui più bonus. Sempre secondo Sky Sports, l’approdo del giocatore alla società è stato determinato dalla volontà del calciatore, desideroso di cambiare aria dopo cinque anni in giallorosso.

Obiettivo importante

L’ambizione di costruire una squadra competitiva in Europa è un punto fermo da parte di De Laurentiis, oramai da molti anni. L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, potrà contare in una coppia di difensori fortissima dal punto di vista fisico, tattico e atletico. Sia Koulibaly che Manolas sono tra i difensori più veloci al mondo e il suo potrà fare la differenza sia in Serie A che in Champions League, competizione maledetta per i campani negli ultimi anni.