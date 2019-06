Marocco-Costa d’Avorio. Alle ore 19, ora italiana ed egiziana, all’ ‘Al Salam Stadium’ il Marocco del c.t francese Herve Renard sfida la Costa d’Avorio del c.t ivoriano Ibrahim Kamara, per la 2.a giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa, il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Marocco e Costa d’Avorio sono inserite nel Gruppo D in compagnia di Sudafrica e Namibia. I ‘Leoni dell’Atlante’ sono alla 16.a partecipazione alla Coppa d’Africa e hanno portato a casa il trofeo nell’edizione del 1976, Marocco reduce dalla vittoria 1-0 contro la Namibia della 1.a giornata. Gli ‘Elefanti’ sono alla 22.a partecipazione al torneo continentale e lo hanno vinto 2 volte nelle edizioni del 1992 e del 2015, ivoriani reduci dalla vittoria 1-0 sul Sudafrica nella gara d’esordio. La Coppa d’ Africa si sta giocando in Egitto ed è la 1.a edizione a 24 squadre suddivise in 6 gironi da 4. Secondo il regolamento di questa Coppa d’Africa, accedono agli ottavi di finale la 1.a e la 2.a per ogni girone più le quattro migliori terze, in questo gruppo D favorite per le prime due posizioni restano Marocco e Costa d’Avorio che si sfidano quest’oggi. Marocco-Costa d’Avorio sarà diretta dal signor Neant Alioum.

Marocco-Costa d’Avorio, le probabili formazioni. QUI MAROCCO– Il c.t francese Renard si affiderà al consueto 4-2-3-1 con Bounou tra i pali; Dirar, Saiss, Benatia e Hakimi formeranno la linea a quattro difensiva; in mediana spazio a Bennasser e Bourabia; il trio alle spalle dell’unica punta En-Nesyri sarà formato da Ziyech, Boussoufa e Amrabat. QUI COSTA D’AVORIO- Il c.t Kamara risponderà con lo stesso modulo (4-2-3-1) con Gbohouo in porta; in difesa ci saranno Aurier, Kanon, Traoré e Coulibaly; la diga in mezzo al campo sarà formata da Dié e Kessié; il trio alle spalle dell’unica punta Kodjia sarà composto da Pepe, Seri e Gradel.

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Dirar, Saiss, Benatia, Hakimi; Bennasser, Bourabia; Ziyech, Boussoufa, Amrabat; En-Nesyri. All. Renard.

Costa d’Avorio (4-2-3-1): Gbohouo; Aurier, Kanon, Traoré, Coulibaly; Dié, Kessié; Pepe, Seri, Gradel; Kodjia. All. Kamara.

Marocco-Costa d’Avorio, come seguire il match in tv e streaming

Marocco-Costa d’Avorio, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 19, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro della 2.a giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Marocco-Costa d’Avorio, i precedenti. Nell’ultimo precedente dell’ 11 novembre del 2017 in occasione delle Qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, il Marocco si è imposto 2-0 sulla Costa d’Avorio. L’ultima vittoria degli ivoriani risale alla Coppa d’Africa del 2016 quando la Costa d’Avorio vinse per 1-0 contro il Marocco.