Mbappe-Real Madrid, Vinicius: “Kylian giocherà presto con noi”

Il binomio Mbappe-Real Madrid è sempre di attualità in questi mesi. La squadra del talento classe 1998, il PSG, ha categoricamente escluso un suo addio ma le merengues non mollano la presa. I tifosi del Madrid insistono per il francese, invocato a gran voce anche durante la presentazione del nuovo idolo madrileno: Eden Hazard. Il CIES ha stilato una classifica dei calciatori più costosi e Mbappe si trova al primo posto, valore 252 milioni.

Tale cifra potrebbe non essere sufficiente per assicurarselo dato che per Neymar i parigini ritengono necessaria un’offerta che ammonti ai 300 milioni di euro. Ciò lascia solo immaginare il prezzo di Mbappe. Nonostante le difficoltà di tale operazione, c’è qualcuno in casa Real Madrid che è fiducioso: Vinicius Junior.

Il brasiliano crede nell’arrivo di Mbappe

Vinicius – classe 2000 – ha meravigliato tutti con le sue giocate nella scorsa stagione in merengue. La prima per lui in Europa. Durante un’intervista a Telefoot, l’ex Flamengo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mbappe? Tutti i tifosi del Real Madrid sognano il suo arrivo. Tutto il mondo lo vuole qui e penso che approderà al Madrid molto presto. Non ho dubbi che vinceremo molti trofei insieme”.

Un eventuale trio da urlo in attacco formato da Mbappe, Vinicius e Hazard potrebbe riportare il Madrid sul tetto d’Europa e del mondo, senza dimenticare l’altro astro nascente brasiliano appena arrivato nella capitale spagnola: Rodrygo Goes. In casa Real c’è tanta carne al fuoco per il futuro ma qualora non arrivi Mbappe, la campagna acquisti non sarà pienamente soddisfacente per la tifoseria spagnola. E forse neanche per Zidane, grande estimatore del campione del mondo con la Francia 2018.