Messi alla Juventus con Pep Guardiola, sul web impazza il tormentone

Non solo Pep Guardiola, in casa Juventus impazza un nuovo ed inaspettato tormentone: Andrea Agnelli, infatti, starebbe pensando di portare a Torino anche Lionel Messi, il fuoriclasse del Barcellona. Molto probabilmente si tratta di una semplice provocazione lanciata dai colleghi di “Crisalide Press”, ma tanto basta per smuovere le fantasie dei tifosi bianconeri e del mondo del web. “Con Guardiola, Messi al fianco di Cristiano Ronaldo per dare l’assalto alla Champions League”: è questa la bomba di (fanta)mercato lanciata nelle ultime ore.

Una trattativa che sarebbe possibile grazie ad un imponente apporto economico proveniente dall’Adidas e che sarebbe avallata da Pep Guardiola nel caso di un suo arrivo sulla panchina della Juventus, oltre che da Cristiano Ronaldo che ritroverebbe l’argentino questa volta nelle vesti di compagno di squadra. Al momento, tuttavia, si tratta di mera utopia. Anche pensando alla clausola rescissoria da 700 milioni di euro che lega Lionel Messi al club blaugrana, di cui è una vera e propria bandiera. Tuttavia, il numero 10 del Barcellona avrebbe, seppur in modo leggero, confidato di esser curioso in futuro di provare un’esperienza extra Barça. La sfida a distanza con Ronaldo gli manca. Idee folli, fantasie che volano libere, ma chissà. Mai dire mai con questa Juventus.