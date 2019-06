Mihajlovic: “Ero vicino alla Roma. Felice di restare a Bologna”

Sinisa Mihajlovic ospite ieri sera in un evento svoltosi a Rieti ha lasciato alcune dichiarazioni, rivelando qualche retroscena nelle ultime due settimane, confermando i contatti con la Roma e la sua decisione di restare. Ecco alcuni passaggi:

Roma, una possibilità concreta: “Sono stato molto vicino, poi ho capito che dal punto di vista ambientale loro non erano pronti per certe cose, io sì ma loro no: la guerra da solo posso pure farla, ma la perdo, e allora ho preferito ringraziare e rifiutare l’offerta».

Sulla Lazio: ” Alleno da 10/12 anni ho cambiato 7/8 squadre di serie A ma la Lazio ancora non mi ha cercato. Fui vicinissimo alla Juve ma in quel momento confermarono Conte che poi si dimise ma io mi ero impegnato con la Sampdoria. Mi chiamò il Napoli, appunto la Roma ma la Lazio no; una cosa strana, vado bene a tutti e non a loro, il motivo bisogna chiederlo in società. Quando è venuto fuori il contatto con la Roma, alcuni mi hanno detto che ero un “traditore” e non capisco io sono un professionista, non vivo d’aria e non tradisco nessuno.”

Sulla continuazione dell’avventura a Bologna:” «Bologna è sempre stata corretta nei miei confronti, abbiamo passato mesi meravigliosi, prima abbiamo conquistato la salvezza e poi siamo arrivati addirittura decimi. Il merito è dei ragazzi, mi hanno ascoltato e hanno messo in pratica quello che ci siamo detti, poi ho parlato con la società e ho avuto la conferma che il presidente Saputo è un uomo ambizioso: non vuole fare più certi campionati ma lottare per l’Europa fino all’ultimo. Era questo il messaggio che volevo trasmettere! Abbiamo trovato l’accordo sono felice altrimenti non avrei firmato”.