Milan, Ceballos a tutti i costi: ecco il piano

Il talento della Spagna Under 21, Dani Ceballos, continua a meravigliare. Il centrocampista del Real Madrid ha sfornato un’altra grande prestazione ieri sera a Bologna contro la Polonia. Il suo destro vellutato è risultato decisivo nel 5-0 rifilato a polacchi. Le sue giocate geniali hanno stregato la dirigenza del Milan, pronta a fare carte false pur di concludere la trattativa con il Real Madrid di Florentino Perez.

I rossoneri voglio creare una squadra intorno al fantasista che già sta infiammando i cuori dei tifosi. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il prezzo del calciatore andaluso è alquanto alto: 45-50 milioni di euro. Cifra che scoraggerebbe la dirigenza capitanata da Paolo Maldini, che tanto crede in questo calciatore. Infatti, il Milan sta valutando un’altra strategia che potrebbe risultare efficace: convincere il Real a una cessione di due anni per 4 milioni di euro, con un’opzione di acquisto al termine del biennio.

Maldini e Boban già a Madrid



I due nuovi arrivati in dirigenza, Paolo Maldini e Zvonimir Boban – rispettivamente direttore tecnico e chief football officer del Milan – sono già stati a Madrid per mettersi al tavolo con Florentino Perez, avanzando la proposta. Probabilmente il Madrid potrebbe imporre l’acquisto a titolo definitivo del calciatore per fare cassa, specialmente dopo gli arrivi dei vari Eden Hazard, Rodrygo Goes, Militao, Jovic e Mendy. La trattativa però è in atto e la tifoseria rossonera gongola, potendo ammirare lo spagnolo all’Europeo Under 21 che si sta giocando in Italia.