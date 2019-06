Mondiale di calcio femminile: avviato il conto alla rovescia per l’Italia

Proseguono gli allenamenti della compagine azzurra a Valenciennes, dove centinaia di appassionati seguono dagli spalti le Azzurre che, al termine delle sedute firmano autografi e posano per i selfie con i tifosi locali.

Ieri, nel corso della conferenza stampa pomeridiana tenuta da Daniela Sabatino, 27 reti in nazionale, l’attaccante del Milan ha detto:”In campo si vede che siamo un gruppo unito, che si rispetta e che lotta su ogni pallone. Stiamo bene tra di noi anche fuori dal campo e cerchiamo di mettere in pratica tutto quello che la CT ci chiede perché abbiamo la consapevolezza che insieme possiamo andare lontano. Non giochiamo per soldi, ma solo perché amiamo veramente questo sport”.

”Alta tensione” Sabatino, così ribattezzata dai tifosi del Brescia che rivedono in lei Pippo Inzaghi, è la seconda marcatrice della serie A con 17 gol, alle spalle della compagna di squadra Valentina Giacinti (21). Pippo Inzaghi nel 2006 a Berlino alzò al cielo la Coppa del Mondo mentre Daniela sta per scoprire l’emozione del suo primo mondiale: “Siamo concentrate sulla partita di domenica – ha continuato Sabatino – e non vediamo l’ora di dimostrare che non siamo qui solo per partecipare ma per imporre il nostro gioco. Affronteremo tre ottime squadre ma anche noi potremo dire la nostra. Vogliamo dimostrare che anche le donne sanno giocare a calcio”.