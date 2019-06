Mondiale di calcio femminile: boom di ascolti per le Azzurre

Le Azzurre seguite da oltre 4 milioni e mezzo di persone in occasione della vittoriosa gara contro la Cina al Mondiale di calcio femminile in Francia.

C’e’ un Paese intero che sta spingendo l’Italia della CT Milena Bartolini, con una passione fotografata ancora una volta da un boom di ascolti che ne ha accompagnato la qualificazione ai Quarti di finale del mondiale.

la gara con la Cina, trasmessa ieri pomeriggio in diretta su RAI 1 e su SKY Sport Mondiali, è stata seguita da 4 milioni 579mila spettatori, con uno share record del 35,67%, superiore al 32,8% fatto registrare in occasione della sfida con il Brasile. Su RAI 1 la partita è stata vista da 3 milioni 963 mila telespettatori (30,79% di share), con un picco nel secondo tempo di 4 milioni e 700 mila telespettatori (31,4%).

L’incontenibile entusiasmo che circonda le Azzurre è arrivato sino in Francia. ieri sera, infatti, al ritorno in hotel la squadra è stata accolta da centinaia di persone che hanno letteralmente travolto con la loro passione le ragazze, intonando il coro “Milena offrici da bere” all’indirizzo della CT che per l’occasione, ha fatto stappare numerose bottiglie di vino bianco per brindare con i tifosi.

Nel primissimo pomeriggio di oggi la squadra partirà alla volta di Valenciennes, dove la Nazionale ha già giocato due gare (contro Australia e Brasile). Sabato alle 15:00 affronterà nei Quarti l’Olanda, vittoriosa sul Giappone grazie alla doppietta della sua fuoriclasse Lieke Martens, che ha trasformato il rigore del 2-1 finale.

Campione d’Europa in carica e ottava nel ranking FIFA, la nazionale olandese ha vinto a punteggio pieno il proprio girone grazie ai successi con Nuova Zelanda, Camerun e Canada.

L’Italia, che continua ad inseguire anche il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo destinato alle tre migliori nazionali europee, avrà l’occasione di riscattare l’eliminazione nel play off mondiale del novembre 2014, quando dopo il pareggio per 1-1 dell’andata l’Olanda si impose 2-1 nel ritorno disputato allo stadio Bentegodi di Verona.

Forza Azzurre!