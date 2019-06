Il mercato del Napoli comincia ad attivarsi e dopo la chiusura di Di Lorenzo e il sogno James piazza 1 colpo e mezzo

Cercare di colmare il gap con la Juve negli ultimi 7/8 anni non è stato affatto semplice, ma il Napoli ci prova anche in questa sessione di mercato e dopo aver chiuso per il terzino dell’Empoli Di Lorenzo sogna ancora un certo James Rodriguez nonostante la pista Lozano sia molto più semplice. Nel mentre c’è la chiusura con l’Arsenal per il riscatto del portiere Ospina vincolato con la squadra partenopea per altri 3 anni per un totale di 9 milioni di euro netti.

Non solo Ospina è stato cercato nelle ultime ore ma anche un difensore che sembrava essere molto vicino proprio alla Juve ma pare che il Napoli abbia proprio superato la diretta avversaria: parlo di Kostas Manolas, che è stato molto vicino alla Juve ma pare che nelle ultime ore il Napoli sia arrivato ad ottenere la stima del calciatore.

NAPOLI: CON MANOLAS SI POTREBBE CHIUDERE UN BUCO NEL REPARTO DIFENSIVO

Con il probabile arrivo di Manolas il Napoli andrebbe a chiudere un buco in un reparto che nell’ultima annata ha sofferto molto. Con l’ormai sempre più plausibile partenza di Raul Albiol al Villareal (disposto a pagare la clausola di 15 milioni) al Napoli servirebbe un centrale da affiancare a Koulibaly e con Manolas i due creerebbero una coppia difensiva tosta da superare in Serie A.

Il Napoli sembra pronto a pagare la clausola rescissoria alla Roma di 36 milioni di euro e ha già proposto il contratto al procuratore Raiola: un triennale da 4 milioni a stagione.

Il calciatore sembra gradire più la destinazione Napoli che Juve e in giornata o nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare già la chiusura.

NAPOLI: DOPO MANOLAS SI PUNTA ALL’ULTIMO TASSELLO

Confermando l’acquisto di Manolas e non cedendo alcun giocatore di rilievo, il Napoli si troverebbe di fronte ad un mercato che gli avrebbe dato tutto, tutto tranne l’ultimo tassello da ricoprire per poter davvero colmare il gap. Sto parlando di un calciatore che possa sostenere ed aiutare la fase offensiva, uno tra il centrocampo e l’attacco, insomma un vero trequartista: il nome caldo per Ancelotti e i tifosi napoletani resta sempre quello di James Rodriguez.

De Laurentiis pare abbia chiesto a Florentino Perez il giocatore ma non si sanno ancora novità, ma di sicuro per portarlo via dal Real non bisogna solamente chiedere ma agire.

Il calciatore colombiano gradirebbe la destinazione vista la presenza di un suo ex allenatore che lo valorizzava molto e anche vista la grandezza del mercato in acquisto del Real nelle ultime ore che lascerebbero poco spazio al centrocampista, ma staremo a vedere se il Napoli effettuerà la mossa decisiva per portarlo nella città del Vesuvio.

Oltre James al Napoli piace anche molto Lozano e non sappiano se il messicano possa essere un alternativa al colombiano oppure un innesco in più. I due hanno un ruolo diverso quindi si presuppone che nessuno escluda l’altro ma staremo a vedere perché il mercato del Napoli in attacco al momento è ancora fermo.

Dopo tanti anni forse ora si fa sul serio, forse il Napoli punta davvero a raggiungere la grande signora.