Stasera la prima semifinale, domani la seconda. Le vincitrici si affronteranno il 9 Giugno

Al via le Final Four di questa prima edizione storica di Nations League (la nuova competizione europea per le nazionali) che si giocheranno dal 5/6/19 al 9/6/19 in Portogallo, le contendenti al titolo sono la padrona di casa, Svizzera, Olanda e Inghilterra.

Stasera si giocherà Portogallo-Svizzera domani Olanda-Inghilterra, ma solo una alzerà il nuovissimo titolo europeo.

NATIONS LEAGUE: PORTOGALLO-SVIZZERA

Alle 20:30 di stasera si giocherà la prima semifinale di Nations League tra Portogallo e Svizzera allo stadio Dragao. Il Portogallo arriva da prima del Gruppo 3 avendo superato Italia e Polonia, Svizzera invece che ha lasciato alle sue spalle Belgio (terza allo scorso mondiale) e Islanda.

Il Portogallo gioca in casa e sulla carta ha una rosa più giovane, forte e in forma, ma occhio alla Svizzera. Ronaldo proverà in tutti i modi di vincerla per poter avere ancora una chance per candidarsi al pallone d’oro ma la Svizzera non starà a guardare e la Champions di quest’anno ci ha insegnato che tutto può succedere.

Chi vince attenderà la vincitrice della prossima semifinale di domani tra Olanda e Inghilterra, attendendo di giocare la finale il 9 Giugno.

NATIONS LEAGUE: OLANDA-INGHILTERRA

Semifinale molto più attesa di sicuro quella che ci aspetta tra Olanda e Inghilterra dove in campo ci saranno tanti finalisti di Champions e dove la qualità tecnica in campo non mancherà.

Le squadre arrivano da uno stato di forma eccezionale: gli orange hanno buttato fuori dal Gruppo 1 Francia e Germania (quest’ultimi retrocessi in Lega B) mentre gli inglesi niente di meno che Spagna e i vice campioni dei Croati.

Nessuna delle due si vuole far sfuggire questo titolo dalle mani, per l’Olanda sarebbe un riscatto dopo la mancata partecipazione ai mondiali 2018 e con Van Dijk che proverà a portare un altro titolo a casa avvicinando così il pallone d’oro, mentre gli inglesi arrivati 4 allo scorso mondiale, stanno continuando il loro percorso di crescita e proveranno a concluderlo finalmente con un titolo magari questo 9 Giugno vincendo proprio la Nations League.

Saranno due semifinali da vivere per un motivo ed un altro e poi ci aspetterà una prima finale storica di Nations League molto importante per le prossime qualificazioni ad Euro 2020