Neymar-Barcellona, Cardoner: “Si, vuole tornare”

Il ritorno di Neymar al Barcellona sembra avvicinarsi sempre di più. Giorno dopo giorno, i rumors si fanno sempre più insistenti. I blaugrana vogliono concludere al più presto e il calciatore pure, stanco di Parigi e del PSG dove non si è mai ambientato. L’Inter potrebbe inserirsi nella trattativa ma pare che solamente il Barcellona sia disposto a versare i 200 milioni di euro richiesto dal club francese.

O’Ney non ha più l’appeal di qualche anno fa. Gli infortuni e i problemi extra calcistici fanno pensare molto. Infatti il Real Madrid si è tirato fuori dalla corsa al brasiliano dopo questa seconda annata deludente con il PSG. A confermare l’imminente approdo di O’Ney al Camp Nou è il vicepresidente dei catalani Cardoner che riguardo Neymar, ha dichiarato alla stampa:



“Da quello che leggo, pare proprio che Neymar voglia tornare al Barcellona, ma il club non è ancora convinto di riprenderlo. C’è la volontà del giocatore e adesso siamo nel momento in cui dovremo decidere. Il tutto è ancora incerto perché non siamo ancora in contatto con lui”.

Insomma, la trattativa andrà ancora per le lunghe nonostante sia chiara la volontà di Neymar di voler lasciare Parigi per far rientro a Barcellona.