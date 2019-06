Neymar rischia la Copa America: nuovo video compromettente in arrivo

Non si placa lo scandalo Neymar. Il brasiliano è alle prese con l’accusa di stupro – piena di contraddizioni dato che la prima denuncia era per aggressione – da parte di una modella brasiliana e tutto ciò sta minando i suoi progetti futuri: uno su tutti la prossima Coppa America. In molti stanno spingendo la stella del PSG a rinunciare al torneo per il fatto che sarebbe controproducente per se stesso e soprattutto per la Nazionale. Questa edizione della Coppa America è molto sentita dal popolo brasiliano perché si giocherà in Brasile, ancora sportivamente scosso dal 7-1 contro la Germania al Mondiale brasiliano di 5 anni fa.

Nonostante l’ottimo score che O’Ney può vantare con la Selecao – 60 reti in 96 presenze e secondo solo a Ronaldo e Pelè – il suo passato con il Brasile non è stato proprio vincente. Il suo palmares verdeoro conta solamente la Confederations Cup 2013 e l’Olimpiade del 2016. Bottino magro per i pentacampioni. La relazione con la Coppa America da parte dell’ex Barcellona appare piuttosto complessa: l’esordio nel 2011 è stato brillante ma non vincente, mentre delude nel 2015 venendo espulso nel match contro la Colombia, valido per il passaggio del turno. A Neymar vennero inflitte ben 4 giornate e adios Copa. Ora, potrebbe essere estromesso di nuovo, ma non dagli arbitri.

NUOVO VIDEO IN ARRIVO

La polizia brasiliana non fa sconti e vuole indagare a fondo sullo scandalo Neymar. Il calciatore ha voluto pubblicare le conversazioni che ha avuto con la modella che poi lo ha accusato, con il tentativo di dimostrare che il rapporto sessuale avuto con la donna in una camera di hotel a Parigi, era consenziente. Brutta mossa da parte del giocatore dato che potrebbe essere pure accusato di violazione di privacy. La donna ha riportato ferite dovute a un comportamento violento avuto da Neymar e pare che a far fede ci sia pure un nuovo video che lo incastrerebbe.

Lo conferma il numero due della Federazione Calcio Brasiliana, Francisco Noveletto. Non uno qualsiasi insomma. L’incubo per la star brasiliana sembra non avere fine e i suoi sponsor stanno pensando di abbandonarlo come già accadute con altre star dello sport in passato. La Nike sta monitorando la situazione mentre la EA Sports potrebbe estrometterlo dalla copertina virtuale del famoso videogioco FIFA 19, fatto già avvenuto con Cristiano Ronaldo.