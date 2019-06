Olanda-Canada 2-1 (Video Gol Highlights): Dekker e Beerensteyn spingono le ‘orange’ al primo posto del Gruppo E

Olanda-Canada 2-1. Allo ‘ Stade Auguste-Delaune II’ di Reims l’Olanda batte il Canada 2-1 e chiude il Gruppo E in testa con 9 punti all’attivo, Canada secondo a 6. A decidere la gara i gol al 54′ di Dekker e al 75′ di Beerensteyn, per il Canada rede del momentaneo 1-1 di Christine Sinclair. Olanda che giocherà martedì alle ore 21 contro il Giappone negli ottavi di finale, mentre il Canada se la vedrà contro la Svezia lunedì sera alle ore 21.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS OLANDA-CANADA

Olanda-Canada. Mondiale Femminile, Gruppo E, in palio il primo posto nel girone. Alle ore 18 allo ‘ Stade Auguste-Delaune II’ di Reims l’Olanda del c.t Sarina Wiegman affronta il Canada del c.t Kenneth Heiner-Moller. L’Olanda giunge a quest’ultima gara del Gruppo E dopo aver battuto la Nuova Zelanda 1-0 nella gara d’esordio e dopo aver battuto il Camerun 3-1 nel precedente turno. Il Canada, invece, ha battuto 1-0 il Camerun all’esordio e ha sconfitto 2-0 la Nuova Zelanda nel turno precedente. Le due nazionali guidano il Gruppo E con 6 punti, ma le calciatrici olandesi sono in vantaggio sulle calciatrici canadesi grazie ai goal fatti, sono 4 le reti dell’Olanda contro le 3 del Canada e parità di punteggio e di differenza reti uguale, si prendono in considerazione i goal fatti; dunque all’Olanda per passare come prima del girone basterebbe un pareggio. Nell’ altra gara del girone si affrontano Camerun e Nuova Zelanda, ferme a 0 punti e con poche speranze per entrambe di rientrare tra le 4 migliori terze. Olanda-Canada sarà diretta dalla sig.ra francese Stephanie Frappart.

Olanda-Canada, le probabili formazioni. QUI OLANDA- Il c.t Wiegman si affiderà al consueto 4-3-3 con Van Veenendaal in porta; van Luntern, Dekker, Bloodworth e van Es comporranno la linea difensiva; nel trio di centrocampo agiranno Groenen, van de Donk e Spitse; il tridente offensivo sarà formato da van de Sanden, Miedema e Martens. QUI CANADA- Il c.t Heiner-Moller risponderà con il classico 4-4-2 con Labbe tra i pali; in difesa spazio a Riviere, Buchanan, Zadorsky e Lawrence; a centrocampo agiranno Prince, Scott, Schmidt e Beckie; la coppia d’attacco sarà formata da Sinclair e Fleming.

Olanda-Canada, come seguire il match in tv e streaming

Olanda-Canada, info diretta tv e streaming. Questo incontro del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale 202, Sky Sport Mondiali. La gara non sarà visibile in chiaro sulla Rai, infatti la Tv di Stato per questa manifestazione trasmette solo le gare dell’Italia e quelle relative al suo girone. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.