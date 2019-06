Continuando le nostre chiacchierate con i giornalisti di Sky, è la volta di Paolo Assogna.

Avendo, lo stesso, seguito da bordo campo la partita di addio di Daniele De Rossi, abbiamo chiesto quali siano state le sue emozioni durante quella giornata.

“L’ho vissuto da cronista, una serata magica, dedicata a un meraviglioso eroe popolare, capace di rappresentare al meglio la tifoseria della Roma. La serata è stata una scossa emotiva formidabile che ha rilanciato il grande senso di appartenenza dei tifosi ai campioni che meglio li hanno rappresentati negli ultimi anni“.

Poi sempre parlando di Daniele De Rossi, abbiamo chiesto dove pensa possa andare a giocare.

“Daniele De Rossi ha un appuntamento telefonico con Burdisso, si parleranno 7/8 giorni e lì si capirà se ci sono le condizioni per andare al Boca“.

Un altro argomento affrontato è stato il possibile approdo di Milinkovic-Savic alla Juventus e ci svela che c’è un forte interesse da parte dei bianconeri per uno dei centrocampisti più completi d’Europa, aggiunge anche che secondo lui è molto complicato prendere giocatori alla Lazio.

Cambiando argomento, ma restando in casa bianconera, abbiamo parlato della possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina juventina. A tal proposito ci ha detto che molti indizi portano a pensare che sia proprio lui il favorito per questo ruolo.

Parlando della Nazionale, sul tridente provato da Mancini in questi giorni, Chiesa-Insigne-Bernardeschi, dice che gli piace molto, ma per pensare in grande è necessario un grande attaccante.

Su Ciro Immobile dice che è un ottimo centravanti che si esalta negli spazi aperti, aggiunge che secondo lui ci vuole un calciatore esperto in aria di rigore e porta come esempio Leonardo Pavoletti.

Infine abbiamo chiesto di qualche notizia di mercato che lui prontamente ci ha fornito, dicendoci che Mihajlovic in queste ore sta pensando se accettare l’offerta del Bologna e che Nicolò Barella dal Cagliari potrebbe passare all’Inter