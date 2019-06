Perù-Brasile Coppa America streaming Dazn e diretta Tv: dove vedere il match del 22/06

Questa sera, alle ore 21:00, andrà di scena il match Perù-Brasile valido per la fase a gironi della Coppa America. Le due compagini si sfideranno all’Arena Corinthians nella città di San Paolo, dinanzi ad una grande cornice di pubblico. Si tratta di uno scontro diretto decisivo per le sorti del gruppo. Entrambe le nazionali sono appaiate in testa alla classifica con 4 punti e potrebbe bastare un pareggio a tutte e 2 le squadre per il passaggio del turno. L’ultimo precedente risale alle qualificazioni mondiali del 2016, con il successo del Brasile in trasferta per 2-0.

PERU’-BRASILE: LE PROBABILI FORMAZIONI

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Yotún, Tapia; Carrillo, Farfan, Cueva; Guerrero.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Arthur, Casemiro; Richarlison, Coutinho, Everton; Gabriel Jesus.

PERU’-BRASILE: INFO STREAMING E DIRETTA TV

Perù-Brasile, in programma sabato alle 21:00 all’Arena Corinthians di Sao Paulo, si può vedere in diretta streaming su DAZN (il primo mese di abbonamento è gratuito) che trasmette tutte le 26 partite in diretta e in esclusiva. L’offerta della Tv online si caratterizza per un’elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi. Non avere la possibilità di stare davanti alla Tv di casa non rappresenta quindi più un problema se si desidera seguire un evento: l’unica condizione richiesta è quella di essere in possesso di un device in grado di connettersi a Internet.