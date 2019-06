Piacenza-Imolese. Alle ore 20.30 allo stadio ‘Leonardo Garilli’ il Piacenza di mister Arnaldo Franzini ospita l’ Imolese di mister Alessio Dionisi. Gli emiliani vedono vicino l’approdo nella finale Playoff di Serie C dopo il successo esterno dell’andata per 0-2, ottenuto al ‘Romero Galli’ di Imola. Ai padroni di casa per passare il turno può anche bastare la sconfitta con uno o massimo due goal di scarto essendo teste di serie, mentre gli ospiti devono assolutamente vincere con tre goal di scarto. Il Piacenza ha terminato la propria stagione in 2.a posizione con 74 punti (22 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte) nel girone A di Serie C, mentre l’ Imolese ha concluso la propria stagione in 3.a posizione a 62 punti (15 vittorie, 17 pareggi e 6 sconfitte) nel girone B di Serie C e si gioca questa semifinale dopo aver eliminato il Monza. Chi passerà il turno tra queste due squadre affronterà in finale la vincente di Trapani-Catania. Piacenza-Imolese sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia di Pistoia coaudiuvato dagli assistenti Notarangelo e Assante, il quarto uomo sarà il signor Cipriani di Empoli.

Piacenza-Imolese, le probabili formazioni. QUI PIACENZA- Il tecnico degli emiliani Franzini schiererà i suoi con il 4-3-3 con Fumagalli tra i pali; i terzini saranno Corsinelli e Barlocco, i due centrali Pergreffi e Bertoncini; il trio di centrocampo sarà composto da Nicco, Della Latta e Marotta; mentre nel tridente offensivo ci saranno Di Molfetta e Terrani ai lati dell’unica punta Ferrari. QUI IMOLESE- Il tecnico degli ospiti Dionisi risponde con il 4-3-1-2 con Rossi in porta; i terzini saranno Sciacca e Fiore, mentre i centrali Checchi e Carini; il trio di centrocampo sarà formato da Bensaja, Carraro e Gargiulo; il trequartista sarà Hraiech; mentre il tandem offensivo sarà formato da Rossetti e De Marchi.



Piacenza (4-3-3): Fumagalli; Corsinelli, Pergreffi, Bertoncini, Barlocco; Nicco, Della Latta, Marotta; Di Molfetta, Ferrari, Terrani. All. Franzini.

Imolese (4-3-1-2): Rossi; Sciacca, Checchi, Carini, Fiore; Bensaja, Carraro, Gargiulo; Hraiech; Rossetti, De Marchi. All. Dionisi.

Piacenza-Imolese, come seguire il match in tv e streaming

Piacenza-Imolese non verrà trasmessa in chiaro su nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le credenziali, dopo aver fatto l’accesso, è a discrezione dell’utente se guardare la singola partita acquistandola a 3,90 € oppure acquistando il pacchetto per la post-season a 9,99 €.

Piacenza-Imolese. L’unico precedente tra queste due squadre risale alla gara d’andata con la vittoria del Piacenza per 0-2 con le reti di Bertoncini al 13’minuto e il raddoppio firmato da Ferrari al 69’minuto.