Pogba alla Juve: c’è il sì del giocatore!

Dopo la cessione avvenuta qualche anno fa, Pogba potrebbe far ritorno a Torino: il francese avrebbe dato il suo ok per il ritorno alla Juventus.

3 anni fa Paul Pogba faceva ritorno al Manchester United per 105 milioni e oggi il francese potrebbe fare la strada inversa: il centrocampista dei Reds, dopo l’ultima deludente stagione, ha deciso di lasciare Manchester e la Juventus è pronta ad investire sul francese per migliorare il centrocampo. Fabio Paratici ha approfittato della visione di Turchia-Francia per visionarlo dal vivo e per convincersi della bontà di un suo ritorno a Torino con Sergej Milinkovic-Savic la prima alternativa in caso fallisce l’assalto a Pogba. La trattativa con lo United, però, non è semplice: il Manchester vorrebbe incassare minimo 150 milioni e i bianconeri sarebbero pronti a fare qualche sacrificio per arrivare il centrocampista.

Sulla lista dei possibili addii ci sono 3 nomi su tutti: Douglas Costa, Cancelo e Paulo Dybala. L’esterno brasiliano, dopo lo sputo a Di Francesco, ha subito una serie di infortuni e non è più indispensabile per i bianconeri: proprio lo United su tutti vorrebbe portare a Manchester il brasiliano pronnti a sborsare fino a 60 milioni di euro. Un altro che non ha convinto al suo primo anno in bianconero è Joao Cancelo: l’esterno portoghese, spesso, è rimasto in panchina a discapito di De Sciglio e un suo sacrificio sarebbe necessario per arrivare a Pogba. L’ultimo della lista sarebbe Dybala ma l’argentino ha più volte espresso la sua volontà di rimanere in bianconero: la Juventus, per arrivare a Pogba, deve prima vendere ma resta da capire chi sarà il sacrificato.