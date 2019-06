PSG su Milinkovic-Savic: i francesi fanno sul serio

Il PSG prosegue la sua tradizione: acquistare calciatori dalla Serie A. Il nuovo ds dei parigini, Leonardo, ha le idee chiare: costruire una squadra solida in ogni reparto. Non solo quello offensivo. Negli anni passati, sono stati tanti i giocatori che hanno lasciato l’Italia per sposare il ricco progetto di Al-Khelaifi: Thiago Silva e Zlatan Ibrahimovic lasciarono il Milan per approdare nel club francese. Cavani fece lo stesso, lasciando Napoli, seguito dai vari Verratti, Pastore, Dani Alves, Thiago Motta, Buffon, Sirigu ecc. La lista insomma è molto lunga e i nomi non sono assolutamente di basso profilo.

Offerta importante per Milinkovic-Savic

Ora, i campioni di Francia hanno messo gli occhi su Milinkovic-Savic della Lazio. Reduce da una stagione non proprio brillantissima con i biancocelesti, il serbo vuole rilanciarsi e il progetto parigino è senz’altro allettante. Rimasto controvoglia a Roma, il centrocampista accetterebbe senza troppi problemi la proposta transalpina. Tuchel stravede per lui è già sogna di schierarlo assieme all’insostituibile Marco Verratti. Secondo la stampa francese, il PSG offrirebbe ai biancocelesti ben 65 milioni di euro più il cartellino del terzino francese, Kurzawa. Un’offerta che sicuramente Lotito prenderà in considerazione dopo l’annata deludente del giocatore, assolutamente non incisivo come due anni fa.