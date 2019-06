Qatar-Argentina 0-2 (Video Gol Highlights Coppa America): Lautaro porta l’albiceleste ai quarti

QATAR-ARGENTINA 0-2

L’Argentina si salva all’ultimo respiro. Con l’obbligo di vincere per evitare l’onta dell’eliminazione alla prima fase, come non accadeva da 36 anni, la Seleccion centra l’obiettivo grazie al fiuto di Lautaro Martinez e di Sergio Aguero, guarda caso i due centravanti promossi titolari a furor di popolo. Ai quarti se la vedrà col Venezuela.

QATAR-ARGENTINA: VIDEO GOL HIGHLIGHTS

VERSO QATAR-ARGENTINA

Questa sera, alle ore 21:00, andrà di scena il match Qatar-Argentina valido per la fase a gironi della Coppa America. Le due compagini si sfideranno all’ “Arena do Gremio” nella città di Porto Alegre, in Brasile, dinanzi ad una grande cornice di pubblico. L’Argentina si trova all’ultima chiamata per evitare una clamorosa eliminazione ai gironi. La Selecciòn si giocherà il passaggio del turno con il sorprendente Qatar, che sta dando filo da torcere in questa Copa America. Inoltre, per Leo Messi e soci potrebbe non bastare la vittoria. Tutte e due hanno un punto, con differenza reti migliore per i mediorientali (-1 contro -2) quindi.

QATAR-ARGENTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabile formazione Qatar (3-5-2): Al Sheeb; Hisham, Khoukhi, Salman; Correia, Al Heidos, Modibo, Hatem, Hassan; Afif, Ali.

Probabile formazione Argentina (4-3-3): Armani; Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Messi, Aguero, Di Maria.

QATAR-ARGENTINA: INFO STREAMING E DIRETTA TV

C’è grande attesa per questa sfida e le due Nazionali sono pronte a contendersi i tre punti in questo ultimo appuntamento prima della fase ad eliminazione diretta. Si gioca alle 21:00 di domenica 23 giugno e Dazn trasmetterà la partita in diretta tv esclusiva. L’offerta della Tv online si caratterizza per un’elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi.