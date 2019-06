Real Madrid: Rodrygo Goes sarà presentato martedì

Acquistato mesi fa dal Santos, l’arrivo di Rodrygo Goes al Real Madrid è passato per inosservato. La presentazione di Hazard al Bernabeu ha oscurato mediatamente tutti gli altri arrivi, tra i quali c’è il brasiliano classe 2001. Giudicato tra i migliori giovani prospetti del calcio internazionale, Rodrygo ha dimostrato in Brasile di valere i 45 milioni di euro sborsati da Perez per strapparlo alla concorrenza – Barcellona su tutti – ma ora imporsi nel Madrid, non sarà semplice per il giovane attaccante. La concorrenza in squadra sarà agguerrita e come ha ricordato il suo ex tecnico nel Santos, Sampaoli, non sarà facile ambientarsi con così tanti campioni in rosa.

Presentazione martedì

Rodrygo sa bene che imporsi in Europa, specialmente se giochi nel Real, non sarà facile, ma il calciatore pare essere maturo e con la testa sulle spalle nonostante l’età. In Brasile sono sicuri che gli spagnoli si sono assicurati uno dei migliori attaccanti del futuro. Le sue prestazioni con il Santos sono state impressionanti dal punti di vista tecnico, anche se non esaltanti dal lato realizzativo. Il tempo per crescere sotto questo aspetto c’è a soli 18 anni. Questa esperienza per il talento carioca inizierà questo martedì, quando verrà presentato da Perez alla tifoseria madrilena, che tanto invoca Mbappe. Forse il presidente è in tempo per raccontarli, ma adesso è il momento di Rodrygo. Godetevelo.