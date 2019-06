Ritiri estivi squadre Serie A: le date e i luoghi dell’inizio della preparazione fisica

Ritiri pre-campionato alle porte per le 20 squadre che compongono la Serie A 2019-2020.

Mentre i giocatori reduci da una lunga stagione calcistica, si godono le vacanze sparpagliati tra le più suggestive mete vacanziere di tutto il mondo, ecco che si stanno organizzando le date e i luoghi dei ritiri estivi delle squadre di Serie A, rigorosamente lontano dal caldo per preparare al meglio la stagione che verrà.

Ritiri estivi Serie A 2019: ecco quando si radunano le squadre

I primi a tornare in campo saranno FIORENTINA e NAPOLI, tutte il 6 luglio, mentre il PARMA il 7 luglio.

I viola si ritroveranno a Moena (Trento) fino al 21 luglio, mentre i partenopei di Ancelotti saranno a Dimaro dal 6 al 26 luglio.

La neopromossa VERONA, comincerà il ritiro il 10 luglio a Primiero (Trento) dove resterà fino al 21, così come il PARMA che inizierà l’8 a Prato dello Stelvio.

Lo stesso giorno un nutrito gruppo di squadre cominceranno i ritiri.

La nuova INTER di Conte si troverà per una settimana a Lugano, il CAGLIARI sarà per tre giorni ad Aritzo (Nuoro) e poi dal 13 al 27 luglio a Pejo (Trento).

Dall’8 al 20 luglio il GENOA si radunerà in Austria a Neustfit im Stubaital, tre giorni dopo la SPAL che sarà a Tarvisio, mentre il SASSUOLO fino al 26 si allenerà a Vipiteno (Bolzano).

Dal 9 al 28 luglio la SAMPDORIA sarà in ritiro a Ponte di Legno (Brescia), mentre per proseguire la lista dei ritiri in Trentino il BOLOGNA sarà di scena a Castelrotto (Bolzano) dall’11 al 20.

La LAZIO sarà in ritiro ad Oronzo di Cadore (Belluno) dal 12 al 27 luglio, mentre proseguirà la seconda parte della preparazione a Marenfield in Germania dal 3 al 10 agosto.

A Bormio sarà il raduno del TORINO dal 13 al 27 luglio, mentre tra i più fortunati, vacanze lunghe per il LECCE che tornerà in campo il 14 luglio a Santa Cristina (Bolzano). Tutto il contrario per la ROMA che sarà da fine giugno a Pinzolo. Il nuovo MILAN di Giampaolo, che si troverà a Milanello l’8 luglio per poi partire alla volta degli States il 17 luglio.

L’ATALANTA sarà a Clusone da metà luglio (Bergamo) in vista del suo debutto in Champions, mentre la JUVENTUS si ritroverà i primi di luglio alla Continassa prima della tournée. Chiudiamo con UDINESE e BRESCIA, che si raduneranno rispettivamente il 7 luglio a Udine e il 14 luglio a Darfo Boario Terme.