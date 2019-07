Roma vicinissima a Barella, Pellegrini verso l’Inter

Intrigo di mercato tra Roma e Inter. Le due squadre si stanno contendendo a suon di milioni il centrocampista del momento in Italia: Nicolò Barella. Il calciatore del Cagliari è desiderato da entrambe le società ma nelle ultime ore, i capitolini pare abbiano fatto dei passi in avanti. Fonseca vuole a tutti i costi il centrocampista e i giallorossi sono disposti a versare nelle case dei sardi 35 milioni di euro cash più Defrel.

Un’offerta che sbaraglierebbe l’accesa concorrenza dell’Inter. Barella piace moltissimo ad Antonio Conte, il quale vuole costruire un centrocampo di primo livello in modo da poter lottare su tutti i fronti fin dalla sua prima stagione a Milano. L’importanza dei centrocampisti ad alto tasso tecnico è noto nelle squadre di Conte: l’ex allenatore del Chelsea riuscì a prendere Pirlo, Vidal e Pogba in un colpo solo quando sedeva sulla panchina della Juventus. Colpi che si rivelarono di grande caratura e che vorrebbe ripetere in nerazzurro.

Pellegrini nel mirino dell’Inter

Qualora salti Barella, l’Inter punterebbe Lorenzo Pellegrini della Roma. Marotta è disposto a versare i soldi necessari per la clausola rescissoria, la quale ammonta a 30 milioni di euro. I giallorossi però non vogliono perdere uno calciatore che è considerato un futuro pilastro della squadra e della Nazionale.