Sampdoria, Ferrero sogna la coppia Totti-De Rossi a Genova

Massimo Ferrero, presidente blucerchiato, sta seriamente pensando ti fare una “Sampdoria” alla romana; poco tempo fa aveva offerto a Francesco Totti un ruolo da direttore tecnico. L’ex capitano giallorosso sta valutando l’offerta, ma Er Viperetta starebbe cercando di far approdare anche Daniele De Rossi; l’ex capitano della Roma ha sciolto le sue riserve e ha deciso di giocare per altri due anni in serie A. Attenzione perchè ci sono nell’ordine il Milan di Marco Giampaolo e la Fiorentina di Vincenzo Montella.

Ferrero aveva già contattato De Rossi quando lui stesso annunciò di voler lasciare la Roma e in quell’occasione disse: “Convincere De Rossi? Ne parlammo qualche settimana fa durante un viaggio in treno. Allora mi disse che si voleva prendere un anno sabbatico. Se ci avesse ripensato e volesse venire io ci sono. Viene sempre al cinema Adriano e adesso gli dico: se vuoi andare al cinema gratis allora vieni da me”.

Tutto ciò lascia presagire che la partita sia ancora aperta: d’altronde De Rossi è alla ricerca di nuovi stimoli in un ambiente che potrebbe rilanciarlo: e chissà ritrovare l’amico Totti potrebbe essere uno stimolo in più così come l’attuale allenatore Eusebio Di Francesco. Non resta che attendere lo sviluppo degli eventi.