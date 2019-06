Sane-Bayern, Hoeness: “Al City sono pazzi, cifre folli”

Sfumato Jovic – approdato quest’oggi al Real Madrid – il Bayern Monaco punta sempre di più sull’acquista di Leroy Sane, ma il club di appartenenza dell’ala tedesca, il Manchester City, non è disposto a fare sconti. Il giovane ha perso il posto da titolare nel City di Guardiola e per questo è finito sul mercato. Gli addii di Ribery e Robben hanno spinto il Bayern a puntare su di lui, ma arrivare all’ex Schalke pare non essere così facile. Parola di Uli Hoeness, presidente dei bavaresi.

Hoeness ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti, dichiarandosi indignato per il modo di trattare degli inglesi. Il Bayern aveva già offerto 80 milioni di euro, che sono stati rifiutati. Il City ne pretende 103 per il calciatore, poco impiegato in questa stagione da Guardiola. Ecco le dichiarazioni polemiche di Hoeness riguardo la trattativa:

“Li cifre per Sane? Al City sono pazzi. Qui non si sta giocando a Monopoly. Siamo un club calcistico. Abbiamo raggiunto il nostro limite con 80 milioni di euro e non penso che lo supereremo nei nostri futuri acquisti”. Come ricorda AS, Sane ha altri due anni di contratto con il City e il club non ha nessuna intenzione di vendere l’attaccante, tra i più talentuosi al mondo.

Il Bayern dovrà alzare la posta in palio per assicurarselo, ma l’esterno rimarrà ancora per un’altro anno in Inghilterra con il tentativo di convincere Guardiola una volta per tutte. L’allenatore catalano non ha intenzione di cedere un prezzo pregiato come Sane alla sua ex squadra, lasciata tra le polemiche per i mancati risultati a livello europeo, nonostante le tre Bundesliga consecutive con annesse coppe di Germania. L’approdo di Sane in Baviera si fa sempre più complesso.