Sconfitta indolore per la nazionale femminile

Prime del girone, nonostante la sconfitta per 1 a 0.

Si sono disputate il 18 giugno alle 21, in concomitanza, le ultime partite del girone C del mondiale di Francia 2019.

In calendario un incontro tra la nazionale austriaca e quella jamaicana e in contemporanea Italia – Brasile.

L'Australia, favorita, non rinnega le aspettative e già sul finire del primo tempo raggiunge il doppio vantaggio per concludere l'incontro al 90' conducendo per 4 a 1.

Avendo battuto Brasile e Jamaica, la nazionale di Ante Milicic, si porta a quota 6 punti.

Accanto ad Italia e Brasile, entrambe a 6 punti in quanto l'Italia si è imposta su Jamaica e Australia mentre il Brasile, dopo essere stato sconfitto dall'Australia, non ha perso l'occasione di raggiungere gli ottavi battendo la nostra nazionale per 1 a 0.

Con 3 squadre a quota 6 la classifica dipende dalla differenza reti che regala all'Italia il primo posto, a seguire Australia e Brasile, a punteggio 0 la Jamaica.

La partita tra Italia e Brasile è stata molto equilibrata e ha visto le due compagini affrontarsi a viso aperto senza risparmiar colpi, con continui capovolgimenti di gioco. Inizia bene l'Italia con qualche scambio corto Girelli-Giacinti-Bonansea ma la reazione del Brasile non tarda ad arrivare e al '17 è solo uno strepitoso riflesso di Giuliani a tenere la partita sullo 0 a 0. Fino al' 25 l'Italia soffre ma esce fuori tanto che al '28 Girelli batte Barbara, il portiere brasiliano per il gol dell' 1 a 0. Gol che viene prontamente e inevitabilmente annullato per un fuorigioco abbastanza evidente. Mentre il Brasile si fa ancora pericoloso al '38 è Bonansea a mettere alla prova il numero 1 brasiliano con un bel tiro in acrobazia, prontamente respinto. In questa fase finale è l' Italia a fare gioco ma senza concretizzare e si va negli spogliatoi a porte inviolate.

Nella prima azione del secondo tempo si fa pericolosa l'Italia ma nulla di fatto.

Al '51 il Brasile colpisce il legno su punizione dal limite ed è proprio sui calci piazzati che la nazionale verde e ora si fa più pericolosa con colpi di testa insidiosi che però non impensieriscono Giuliani.

Proprio su calcio piazzato arriverà il vantaggio brasiliano. Azione in velocità all'interno dell'area azzurra, Linari anticipa nettamente l'attaccante brasiliana che però va giù, calcio di rigore. Molti dubbi sull'interpretazione del direttore di gara ma l'arbitro VAR non interviene. Marta spiazza Giuliani.

La partita continua e l'Italia non molla un pallone ma la caparbietà del centrocampo azzurro e l'entusiasmo di Bonansea non si concretizzano e mentre la partita dell'altro girone si conclude con la vittoria austriaca, nei 4 minuti di recupero mister Bertolini invita le sue giocatrici alla calma.

La partita si conclude con la nostra nazionale in attacco, passato anche il sesto minuto di recupero.

Nonostante la sconfitta dunque l'Italia si classifica prima e, godendosi il meritato riposo aspetta di conoscere la nazionale contro la quale sarà impegnata il 25 giugno a Montpelier.

Di seguito breve telecronaca

5′ giro palla girelli, giacinta, bonansea tira e para il portiere

15′ ammonita Bartoli

17′ debinha di tacco para Giuliani, corner

18′ sul corner respinge Giuliani altro corner respinge sempre Giuliani

Terzo calcio d’angolo di fila e il pallone esce

18′ ammonita Santos

22 Debinha tira da fuori, sul fondo

24′ occasione azzurra cross insidioso, fuori

28′ gol di Girelli, fuorigioco

36′ azione gol brasile ma fuorigioco, check var per un rigore non assegnato

38′ Bonansea in volo, para Barbara

40′ Giacinti trova un corridoio, sul fondo

46′ subito pericolosa l’Italia du calcio d’angolo

51′ traversa del Brasile di Andresinha su punizione al limite dell’area

56′ colpo di testa del difensore brasiliano su cross da punizione, sul fondo

63′ esce Valentina Giacinti entra Bergamaschi

64′ esce Cristiane entra Beatriz

66 Beatriz colpo di tacco su cross di ludmilla, sul fondo

70′ azione gol brasile che nonconcretizza, blocca giuliani

71′ esce Elisa Bartoli entta a Boattin

72 rigore per il Brasile

74′ Marta spiazza Giuliani

76′ cambio nel brasile entra Poliana esce Letizia Santos

78′ esce cristiana Girelli entra Ilaria Mauro

83′ cambio brasile esce Marta che da la fascia a Monica e entra Luana

84′ azione gol italia Bergamaschi appoggia facile per Barbara

94′ ammonita del Brasile